Asgari ücrete ara zam görüşmelerinde 2. tur!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 2'nci kez toplandı. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ'ten flaş bir açıklama geldi. TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, toplantıda henüz bir rakamın telaffuz edilmediğini ancak bayram öncesi karara bağlanacağını bildirdi. Toplantı çıkışında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ başkanı Ergün Atalay asgari ücreti görüşmek için bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakan Işıkhan asgari ücretin açıklanacağı günün belirlenmediğini bildirdi.