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Asgari ücret zammında 3 senaryo! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile birlikte neler değişecek?

Asgari ücret zammında 3 senaryo! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile birlikte neler değişecek?
05.11.2021 11:02
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Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı büyük merakla bekliyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ 2022 asgari ücret zammı isteklerini açıklarken dün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan flaş bir asgari ücret açıklaması daha geldi. Elvan, asgari ücrete ilişkin açıklamasında vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğinin mesajını verdi. Geçtiğimiz yıl yüzde 21,56'lık zam alan asgari ücret için üç farklı senaryo ortaya çıktı. Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret hakkında son dakika açıklaması geldi. Bilgin, "Asgari ücret ile ilgili hepimizin yaptığı hesaplar var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz." dedi. Peki 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile birlikte neler değişecek? İşte detaylar...

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Bakan Vedat Bilgin, "Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren, yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE

Bilgin, "3600 ek göstergesinin bakanlık bünyesinde çalışmaları başladı. Kapsamını ve maliyetini şu anda çalışıyoruz. Yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz." diye konuştu.

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