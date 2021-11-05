Asgari ücret zammında 3 senaryo! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile birlikte neler değişecek?

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı büyük merakla bekliyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ 2022 asgari ücret zammı isteklerini açıklarken dün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan flaş bir asgari ücret açıklaması daha geldi. Elvan, asgari ücrete ilişkin açıklamasında vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğinin mesajını verdi. Geçtiğimiz yıl yüzde 21,56'lık zam alan asgari ücret için üç farklı senaryo ortaya çıktı. Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret hakkında son dakika açıklaması geldi. Bilgin, "Asgari ücret ile ilgili hepimizin yaptığı hesaplar var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz." dedi. Peki 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile birlikte neler değişecek? İşte detaylar...