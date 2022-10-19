Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2023 Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? Faruk Erdem yeni asgari ücret için rakam verdi

Son dakika asgari ücret zam haberleri | Bu yılın başında yüzde 50.1'lik artışla net 4 bin 253 liraya, Temmuz'da da yaklaşık yüzde 30'luk ara zam ile 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücrette yeni artış için kollar sıvandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 Ocak ayı asgari ücretin belirlenmesi için işçilere müjde vererek "En kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi. Peki 2023'te asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret artışı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Erdem, asgari ücret için tahmini rakam verdi.