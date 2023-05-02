Haberler Ekonomi Videoları Asgari ücret zam haberi: Ara zamda 4 formül! Yeni tutar ne olacak? İpuçları geldi... | VİDEO

Asgari ücret zam haberi: Ara zamda 4 formül! Yeni tutar ne olacak? İpuçları geldi... | VİDEO

Asgari ücret zam haberi: Ara zamda 4 formül! Yeni tutar ne olacak? İpuçları geldi... | VİDEO
02.05.2023 10:40

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Bakan Bilgin, ‘Temmuz’da emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesi olacak’ derken, artış için enflasyon ve refah payının dikkate alındığı 4 farklı formül üzerinde duruluyor...

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Asgari ücrete geçen yılki gibi ara zam için kollar sıvandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, bu yıl asgari ücreti net yüzde 100 oranında artırdıklarını belirterek, "Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız" dedi.

Yeni asgari ücret için çalışmalar ise Haziran ayından itibaren başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, belirlediği takvim çerçevesinde bir araya gelerek 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleyecek. Yeni ücret 6 ay geçerli olacak.



1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak asgari ücret için de bu yılın sonunda çalışma yapılacak. Asgari ücrete geçen yıl yaklaşık yüzde 30'luk bir ara zam yansıtılmıştı. Yeni oran merakla beklenirken, çalışmalarda en önemli kriter enflasyon olacak. Bu yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verisi bu açıdan önem taşırken, bir refah payı da eklenecek. İşçiler için hesaplanacak asgari geçim tutarı da dikkate alınacak.



ENFLASYON ARTIŞI
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 21.43... Eğer bu oran yansıtılırsa net asgari ücret 10 bin 329 liraya yükselecek. Bir refah payı da eklenirse yüzde 25, 30 ve hatta 35'e varan artışlar söz konusu olabilecek. Asgari ücret yüzde 25 artışta 10 bin 633, yüzde 30 zamda 11 bin 58, yüzde 35 artış yapılması halinde 11 bin 484 liraya ulaşacak.



'90 MİLYARLIK VERGİYİ ALMADIK'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen yılın başından bu yana asgari ücretten vergi alınmadığını belirterek, "Hatta asgari ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını dahi gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik. Biz bu düzenlemeyle 2022 yılında 90 milyar liranın üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçtik" dedi.

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