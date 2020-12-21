Son dakika haberi: 2021'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yarın üçüncü toplantısını yapacak. Toplantıda işçileri temsilen Türk-İş sunum yapacak. Bu toplantının bir diğer önemli tarafı ise 2021 yılı asgari ücret görüşmelerinde ilk defa rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor.

Asgari ücret maratonu devam ediyor. İlk iki toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi ve temenniler iletildi. Toplamda 4 kez toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu'ndan ay sonuna doğru kararın çıkması bekleniyor.





Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin uzlaşı ile belirlenmesinden yana olduklarını ve hem işçi hem de işveren tarafından memnuniyetle karşılanacak bir rakamın ortaya çıkmasını istedi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Üçüncü toplantı ise 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

2020 yılında 2943 lira brüt, 2324 lira net olan asgari ücrete ilişkin olası artış rakamları konuşuluyor.



Asgari ücrete yapılan zam sadece maaşı değil birçok kalemde etkili oluyor ve artışlar yaşanıyor.



İşte olası zamlar:

Yüzde 7 zam: 2486.68 lira



Yüzde 8 zam: 2509.92 lira



Yüzde 9 zam: 2533.16 lira

Yüzde 10 zam: 2556.4 lira



Yüzde 11 zam: 2579.64 lira



Yüzde 12 zam: 2602.88 lira

Yüzde 13 zam: 2626.12 lira





Yüzde 14 zam: 2646.36 lira



Yüzde 15 zam: 2672.6 lira

Yüzde 16 zam: 2695.84 lira





Yüzde 17 zam: 2719.08 lira



Yüzde 18 zam: 2742.32 lira

Yüzde 19 zam: 2765.56 lira



Yüzde 20 zam: 2788.8 lira





Yüzde 21 zam: 2812.04 lira

Yüzde 22 zam: 2835.28 lira



Yüzde 23 zam: 2858.52 lira



Yüzde 24 zam: 2881.76 lira

Yüzde 25 zam: 2905 lira



Yüzde 26 zam: 2928.24





Yüzde 27 zam: 2951.48 lira

Yüzde 28 zam: 2974.72 lira



Yüzde 29 zam: 2997.96 lira



Yüzde 30 zam: 3021.1 lira

Yüzde 31 zam: 3044.44 lira





Yüzde 32 zam: 3067.68 lira



Yüzde 33 zam: 3090.92 lira

Yüzde 34 zam: 3114.16 lira



Yüzde 35 zam: 3137.4 lira

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE ARTIŞ YAŞANACAK KALEMLER:

İş görmezlik ödeneği



Asgari geçim indirimi

Kıdem tazminatı tavanı



Doğum ve askerlik borçlanması

Çalışanların sigorta primleri





Genel sağlık sigortası primi

Çalışanların sigorta primleri



Genel sağlık sigortası primi