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Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte olası asgari ücret zammı!

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte olası asgari ücret zammı!
21.12.2020 11:47
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Son dakika haberi: 2021'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yarın üçüncü toplantısını yapacak. Toplantıda işçileri temsilen Türk-İş sunum yapacak. Bu toplantının bir diğer önemli tarafı ise 2021 yılı asgari ücret görüşmelerinde ilk defa rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor.


Asgari ücret maratonu devam ediyor. İlk iki toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi ve temenniler iletildi. Toplamda 4 kez toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu'ndan ay sonuna doğru kararın çıkması bekleniyor.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin uzlaşı ile belirlenmesinden yana olduklarını ve hem işçi hem de işveren tarafından memnuniyetle karşılanacak bir rakamın ortaya çıkmasını istedi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Üçüncü toplantı ise 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

2020 yılında 2943 lira brüt, 2324 lira net olan asgari ücrete ilişkin olası artış rakamları konuşuluyor.


Asgari ücrete yapılan zam sadece maaşı değil birçok kalemde etkili oluyor ve artışlar yaşanıyor.

İşte olası zamlar:
Yüzde 7 zam: 2486.68 lira

Yüzde 8 zam: 2509.92 lira

Yüzde 9 zam: 2533.16 lira

Yüzde 10 zam: 2556.4 lira

Yüzde 11 zam: 2579.64 lira

Yüzde 12 zam: 2602.88 lira

Yüzde 13 zam: 2626.12 lira



Yüzde 14 zam: 2646.36 lira

Yüzde 15 zam: 2672.6 lira

Yüzde 16 zam: 2695.84 lira



Yüzde 17 zam: 2719.08 lira

Yüzde 18 zam: 2742.32 lira

Yüzde 19 zam: 2765.56 lira

Yüzde 20 zam: 2788.8 lira



Yüzde 21 zam: 2812.04 lira

Yüzde 22 zam: 2835.28 lira

Yüzde 23 zam: 2858.52 lira

Yüzde 24 zam: 2881.76 lira

Yüzde 25 zam: 2905 lira

Yüzde 26 zam: 2928.24



Yüzde 27 zam: 2951.48 lira

Yüzde 28 zam: 2974.72 lira

Yüzde 29 zam: 2997.96 lira

Yüzde 30 zam: 3021.1 lira

Yüzde 31 zam: 3044.44 lira



Yüzde 32 zam: 3067.68 lira

Yüzde 33 zam: 3090.92 lira

Yüzde 34 zam: 3114.16 lira

Yüzde 35 zam: 3137.4 lira

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE ARTIŞ YAŞANACAK KALEMLER:
İş görmezlik ödeneği

Asgari geçim indirimi

Kıdem tazminatı tavanı

Doğum ve askerlik borçlanması

Çalışanların sigorta primleri



Genel sağlık sigortası primi

Çalışanların sigorta primleri

Genel sağlık sigortası primi

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