Haberler Ekonomi Videoları Asgari ücret ne zaman açıklanacak, 4. toplantı hangi gün? İşte detaylar…

Asgari ücret ne zaman açıklanacak, 4. toplantı hangi gün? İşte detaylar…

Asgari ücret ne zaman açıklanacak, 4. toplantı hangi gün? İşte detaylar…
14.12.2021 19:23

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Asgari ücrete yapılacak zam, milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. İşçi ve işveren kanadının talepleri masada değerlendilirken gözler son toplantıya çevrildi. A Haber Muhabiri Murat Sekban, asgari ücrete ilişkin son gelişmeleri aktardı. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Toplumumuzun işçilerimizin beklentilerini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Bu bayram havası yaşatacaktır. Rahat nefes aldıracak bir seviyede tespit edeceğiz." dedi.

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