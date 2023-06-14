Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere dün toplandı. Zam oranının Kurban Bayramı öncesinde belirlenmesi beklenirken, bayram sonrasında emekli ve memur zammına sıra gelecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİŞ) heyeti ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı. İkinci toplantının ise 20 Haziran'da yapılması bekleniyor. Burada net rakamların masaya konulması ve bir uzlaşma çıkma ihtimali en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor.





RAKAM KONUŞULMADI

Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş Heyet Başkanı Veli Solak, "Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" dedi. Solak, "Bayramdan önce, bir an önce bitmesini istiyoruz. Yarın olabilir, hemen olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz bunun Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde düzenlenmesidir" şeklinde konuştu.





BAYRAMA YETİŞEBİLİR

Yeni asgari ücretin 23 Haziran veya 26 Haziran tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Yani süreç 10-12 günlük kısa bir zaman diliminde tamamlanacak. Normalde Asgari Ücret Komisyonu'nun çalışmaları 1 aya yakın sürüyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından tüm gözler Kurban Bayramı sonrası emekli ve memur zammı düzenlemelerinde olacak.

TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyon toplantısı öncesinde önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etmişti. Akkol, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, komisyon çalışmasının Kurban Bayramı tatili sürecine girilmeden hızlıca tamamlanmasını arzu ettiklerini söylemişti.





YÜZDE 30 ARTIŞ FORMÜLÜ

İşte asgari ücrete zam formüllerine göre oluşacak net ve brüt rakamlar:



Yüzde 30 zamlı: Net ücret 11 bin 57, brüt ücret 13 bin 10 lira.



Yüzde 35 zamlı: Net ücret 11 bin 483, brüt ücret 13 bin 510 lira.



Yüzde 40 zamlı: Net ücret 11 bin 908, brüt ücret 14 bin 11 lira.

Yüzde 45 zamlı: Net ücret 12 bin 333, brüt ücret 14 bin 503 lira.





SON 2 YILDA NE OLDU?

2021 yılı Ocak ayında brüt 3 bin 577, net 2 bin 825 lira olan asgari ücret, Ocak 2022'de brüt 5 bin 4, net 4 bin 253 liraya yükseldi. Brüt ücretteki artış yüzde 39.9, net ücretteki artış ise yüzde 50.51 oldu. Temmuz 2022'de ise asgari ücret yüzde 29.31 artışla brüt 6 bin 471, net 5 bin 500 liraya çıktı. 2023 Ocak ayında da asgari ücret Temmuz ayına göre yüzde 54.66'lık artışla brüt 10 bin 8, net 8 bin 506 lira oldu.





Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığındaki toplantıya, TÜRK-İŞ ve TİSK heyeti katıldı.