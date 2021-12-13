Asgari ücret görüşmelerinde son viraj, gözler 4. toplantıda

Gelecek aydan itibaren uygulanacak olan asgari ücreti belirleme çalışmaları komisyon tarafından sürdürülüyor. Bilindiği üzere geçen hafta ikinci ve üçüncü görüşmeler taraflar arasında gerçekleştirilmişti. Bugün 4. yani son toplantıda taraflar bir araya gelecek. Asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmaması için vergi indirimi, prim desteği başta olmak üzere çok yönlü çalışmalar yapılıyor. Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek olan asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar son görüşmede neler yaşanacağına ve maaşların ne kadar olacağına odaklandı.