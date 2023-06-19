Asgari ücret ara zam ikinci toplantı bugün! Gelirlere asgari ücret ayarı! Masaya neler gelecek?

Milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılacak ikinci toplantısına çevrildi. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte en az yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor.

TÜİK SUNUM YAPACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak. Toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri asgari ücretle geçimin de içinde yer aldığı ekonomik verileri paylaşacak. Asgari ücret zammıyla, brüt ücretle çalışan memur ve işçilerin yıl sonuna kadar elde edeceği avantaj artacak.

Örneğin; asgari ücretin 11 bin liraya çıkması durumunda brütü 13 bin lira olacak. Vergi dilimlerinde değişiklik olmaması durumunda 13 bin liraya kadar olan kazançtan gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Evde bakım parası, 65 yaş aylığı, eğitim yardımı, eşi vefat edenlere yapılan sosyal yardımlarda gelir sınırı artacak. Daha fazla sayıda kişi kapsama girecek. Yine asgari ücretteki artış, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip bulunuyor. Yeni ücret işsizlik maaşını, tüm primleri, doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmasını, staj ücretini, asgari ücretlilerin kıdem tazminatı ve rapor parasını da etkiliyor.