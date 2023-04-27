Asgari Ücret 2023 Mayıs zammı... Asgari ücretliye refah payı! Ara zam formülleri neler? Nasıl yansıyacak? | Video

Asgari ücrete Temmuz'da geçen yılki gibi bir ara zam yapılması gündemde. Bu artışta bu yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları belirleyici olurken, bir refah payı da eklenecek. İşçiler için hesaplanacak aylık asgari geçim tutarı da yeni ücret belirlenirken dikkate alınacak. İlk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 çıkmıştı.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Nisan için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için yüzde 2.61 enflasyon tahmini yer aldı. Buna göre bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 21.43 olarak çıkacak. Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 25, 30 ya da 35'i bulabilecek.





NASIL YANSIYACAK?

Yüzde 25 bir artış yapılması halinde net asgari ücret 10 bin 633 liraya yükselecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak.

Asgari ücrete vergi desteği devam ederken, yapılacak ara zam ile brüt asgari ücret de eğer artış yüzde 21.43 olursa 12 bin 152 lirayı, yüzde 25 çıkarsa 12 bin 510 lirayı, yüzde 30 olursa 13 bin 10 lirayı, yüzde 35 olarak gerçekleşirse 13 bin 510 lirayı bulacak.