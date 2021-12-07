Haberler Ekonomi Videoları Asgari ücret 2. toplantısı TÜRK-İŞ'te! Ergün Atalay: "Makul bir rakam önümüze gelirse hemen imza atarız"

Asgari ücret 2. toplantısı TÜRK-İŞ'te! Ergün Atalay: "Makul bir rakam önümüze gelirse hemen imza atarız"

Asgari ücret 2. toplantısı TÜRK-İŞ'te! Ergün Atalay: "Makul bir rakam önümüze gelirse hemen imza atarız"
07.12.2021 14:30 - Son Güncelleme: 07.12.2021 14:35
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Türkiye'nin merakla beklediği 2022 asgari ücret zam toplantısının ikincisi bugün saat 14.00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Başkan Erdoğan, Katar ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız, asgari ücret noktasında en uygun olanı masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz." dedi. Peki 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri ne zaman sonuçlanacak? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zam görüşmelerinin detayları.

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