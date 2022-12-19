Aralık ayı Doğalgaz destek ödemesi YATTI MI? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aralık ayı doğalgaz desteği ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan başvuruda bulunabiliyor. Peki, Aralık ayı doğalgaz yardımı YATTI MI, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı Aralık 2022 ödeme takvimi belli oldu mu? İşte merak edilenler!

DOĞAL GAZ YARDIMI YATTI MI?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aralık ayı ödemelerine ilişkin açıklama gelmedi.

DOĞAL GAZ YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?



Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler yapıldığını da vurgulayan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvuruların sürdüğünü aktardı.



Yanık, "Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.





DOĞAL GAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan başvuruda bulunabiliyor.



Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında daha önce 330 bin haneye yardımda bulunuldu.





2.500 LİRAYA VARAN DOĞAL GAZ DESTEĞİ YAPILACAK



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin açıklamasında;



"Bu dönem öncesinde ilk olarak destekten yararlanma şartını esneterek, kiracı olan vatandaşlarımızı kapsama dahil ettik. Ardından 450 lira ile 1150 lira arasında olan 2022 yılı kış dönemi için belirlenen destek tutarımızı 900 lira ile 2 bin 500 lira aralığına yükselttik. Önümüzdeki günlerde ödemelerimizi gerçekleştireceğiz."



Bu açıklamaya göre belirlenen ödeme miktarı 900 TL ile 2500 TL arasında olacak.