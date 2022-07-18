Araç sahipleri dikkat! Benzine 96 kuruş indirim bekleniyor

Geçen hafta içinde petrol fiyatları küresel ekonomide artan resesyon endişeleriyle 92,5 dolara kadar gerilemişti. Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından son dakika bilgisine göre benzin fiyatlarına indirim yapılacak.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 14 Temmuz'da benzine 1 lira 55 kuruşluk indirim gelmişti.

BENZİNE 96 KURUŞ İNDİRİM

19 Temmuz 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 96 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Motorinde ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 25,37 TL, Ankara 25,48 TL ve İzmir'de 25,50 TL seviyesinde bulunuyor.

BENZİN FİYATLARI NASIL GÜNCELLENECEK?

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,66 TL'den 22,70 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 23,78 TL'den 22,82 TL'ye gerileyecek.

NEBATİ İNDİRİMLERİ DEĞERLENDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ukrayna'da devam eden savaşın tetiklemesiyle, geçen aylarda petrol fiyatlarında küresel ölçekte yaşanan beklenmedik fiyat artışlarının kaçınılmaz olarak Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da yükseliş yönlü etkilediğini belirtti.

Bu gelişmelerin bir sonucu olarak haziran ayının son günlerinde Türkiye'de benzinin litresinin 27 lira, motorinin litresinin de 30 lira seviyelerini gördüğüne işaret eden Nebati, "Bu istenmedik ancak zaruri yükselişler gerçekleşirken küresel durumu görmezden gelip bunu sadece ülkemizde yaşanan bir sorunmuş gibi lanse edenlerin, son dönemde ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ivmesini ise göz ardı etmeleri düşündürücüdür." ifadesini kullandı.

Nebati, söz konusu fiyat düşüşlerinin akaryakıt pompa fiyatlarına yansıtıldığına dikkati çekerek, "Haziran sonundan bu yana petrol fiyatlarında küresel ölçekte gerçekleşen gevşeme eğilimi, vatandaşlarımızın refahını merkeze alan anlayışımızın bir gereği olarak ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarına da aynı oranda ve ivedilikle yansıtılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Haziran ayının son günlerinden bu yana benzin fiyatlarının yaklaşık yüzde 13 düşüşle 23,7 lira seviyesine, motorin fiyatlarının da yaklaşık yüzde 15 düşüşle 25,4 lira seviyesine gerilediğine işaret eden Nebati, LPG fiyatının da yaklaşık yüzde 11,6 düşüşle 10,7 lira seviyesine gerilediğini belirtti.

İLAVE DÜŞÜŞLER BEKLENİYOR

Bakan Nebati, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini ifade ederek, "Tüm çalışmalarımız halkımızın refahını azami ölçüde artırmak doğrultusunda aralıksız ilerlemektedir." dedi.