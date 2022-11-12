Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gazetecilerin sorusu üzerine otomobillerde özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi konusunda bir çalışma olmadığını, ÖTV matrah artırımı konusunda çalıştıklarını söyledi.

VERGİSİ DAHA DÜŞÜK HALE GELECEK

Otomobillerden alınan ÖTV araç silindir hacminin yanı sıra değerine göre değişebiliyor. Matrah artırımı ile yüzde 80'nin altında ÖTV dilimindeki otomobillerin vergisi daha düşük hale gelebilecek.

Düzenleme için yasa değişikliğine gerek yok. Cumhurbaşkanı kararı ile matrah güncellemesi yapılabiliyor.

ÖTV matrah düzenlemesi araç fiyatlarına nasıl etki edecek? Otomobil fiyatları düşecek mi?

MATRAH NEDİR?

Otomotiv Firması Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, A Haber'de matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkileyeceği konusunda detayları anlattı.

İşte o açıklamalar:

Uzun süre Türkiye'de vergilendirme sistemi motor hacimleri üzerinden yapılıyordu. Fakat son dönemlerde araçlar özellikle daha düşük motorlu araçların dünyada üretilmeye başlanmasıyla beraber motor hacminin yanında da aracın vergilerden arınmış çıplak bedeli üzerinden bir matrah bedeli üzerinden vergilendirme sistemine geçilmişti.

O döneme geçildikten sonra hesaplamalar aracın sadece motor hacmine bakılmaksızın aracın vergilerden de arınmış yani, KDV ve ÖTV'siz fiyatı üzerinden belli matrahlara göre ayrı ÖTV çarpanlarıyla hesap ediliyor.

İNDİRİM PİYASALARI NASIL ETKİLEYECEK?

Ziya Alp Gülan, "Sizinle yaptığımız tablodaki gibi araçların matrah değerlerine göre yani, bir arabanın vergilerden arınmış 92 bin lira ile 120 bin lira arasında yüzde 45. Bu tablonun en sonuna baktığımız zamansa daha çok herkesi ilgilendiren 200 bin liralık bir matrah değeri görüyoruz.

Çünkü Ekim ayındaki satışlara baktığımızda aslında yüzde 80'lik baremlik Türkiye'de Ekim'de satılan arabaların yüzde 75 nokta 9 yani, yüzde 76'sı yaklaşık olarak 200 bin vergilerden arınmış beden üzerinden. Yüzde 70'lik baremde ise yüzde 10'luk araç kalmıştı." ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZE ÖZGÜ BİR DURUM DEĞİL

Otomotiv Firması Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan sözlerini şöyle sürdürdü:

Araçlardaki sadece ülkemize özgü değil yurt dışındaki üretim maaliyetlerinde araç fiyatlarında da yükselme söz konusu.Şimdi burada kritik nokta sayın bakanımızın açıkladığı ÖTV oranlarında bir değişiklik olmayacak, matrah yükseltilecek dediği, eskiden 200 bin liralık araba yüzde 80'lik ÖTV baremine girmiş oluyor matrah 200 bin lira iken son kullanıcıya plaka masrafları hariç KDV, ÖTV'deki plaka masrafları da bin 500, 2 bin lira trafik sigortasıyla beraber düşürdüğümüz zaman 424 bin 800 TL idi.

YÜZDE 5.6'LIK AVANTAJ GETİRİYOR

Şimdi bu eğer, 80'den 70'e düşerse araç fiyatlarının 401 bin 200'e gelmesi, 23 bin 600 liralık bir fark da yüzde 5 nokta 6'lık bir avantajı getiriyor. Fakat biz sektör olarak ısrarla şunu da belirtmek istiyoruz ki, bu son dönemlerde özellikle dış kaynakta da ham madde üzertimlerinde de çok ciddi bir artış var. Sadece bir simülasyon yapıp Kasım ayı içerisindeki Euro artışını aynı arabaya yansıttığımızda Euro artışı kadar gelecek zamda bu 5 nokta 6'nın etkisi 1 nokta 9'a kadar düşebiliyor. Bu bir simülasyon.

OTOMOBİLİN HAREKETLİ DÖNEMİDİR

O yüzden burada sayın vatandaşımızın karar vermesi gereken süreç şu, tabiki matrahın ne kadar aratacağı konusunda bir yorum yapmamız mümkün değil. Sayın bakanımızın taktiridir. Ama o matrahın süreci beklendiği süre içerisinde araç fiyatlarındaki değişiklikler matrahın etkisini bir kısım aşağıya çekme durumu var. O yüzden otomobillerin de bulunabilmeye başlandığı bu bir iki aylık dönem, otomobilin hareketli bir dönemidir." diye konuştu.

KARARI MÜŞTERİLER VERMELİ

Ziya Alp Gülan, "Bizim tabi beklentimiz, böyle bir düzenlemenin çok hızlı yapılması halinde sektördeki belirsizlik kalkar. Yoksa bizim showroomlarımıza gelen müşterimizin de 'acaba beklesek mi' düşüncesi oluşuyor. Ama biz tabi sektör içindekiler olarak bekleme durumunda aracın ana çıplak bedeline gelebilecek herhangi bir artış, kurlar kaynaklı veya ham madde veya lojistik kaynaklı bu aradaki farkı kapatabiliyor. O yüzden kritik kararı müşterilerimizin vermesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

KRİTİK NOKTA İLK BAŞLANGIÇ

Gülan açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

Beklemenin avantajları olabileceği gibi dezavantajları da olabilir. Burada sadece bu tabloyu açıkladık. Tabi ki kararı müşterilerimiz verecektir. Buradaki bütün kritik nokta ilk başlangıç yani, şuanda 200 bin olarak söylenen daha çok satışların gerçekleştiği yüzde 80'lik baremdeki bir aracı yüzde 70'e mi yüzde 60'a mı gerileyebileceği yönünde. Şöyle baktığımız zaman yılbaşında 72 nokta 1 milyar gibi bir ÖTV hedefi vardı.

Sonra biliyorsunuz bütçede yeni bir düzenleme yapıldı. Orada 142 milyar gibi bir hedef oluştu. Şimdi bu hedeflere de bakıldığı zaman buradaki matrahının yükseltilmesi devletin ÖTV gelirlerinde düşmesi anlamına geldiği için biz tabloyu gösterip sonucun ne olacağı konusunda çok yorum yapmamız yanıltıcı olur.

SATIŞLARIN ARTACAĞINA TEREDDÜT YOK

Ama bütçelerin tutturulması adına matrahtaki düzenlemelerinde yüzde 5 nokta 6'lık avantaj getirebileceği yönünde düşünüyorum. Onunda yan etkilerine bakmak lazım. Ama satışların artacağı yönünde bir tereddüt yok. Beklentimiz bir an önce bu konunun netliye kavuşması.