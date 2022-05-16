Altının seyri ne olacak? Gram ve çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? 🔔16 Mayıs İslam Memiş altın yorumları son dakika!

Altın alabilmek ya da satmak isteyenler gelecek zamanlarda pazarları nelerin beklediğini büyük bir merakla sıkı takibe aldı. Bu açıdan de piyasa eksperleri doğrultusundan oluşturulan yorumlar heyecanla okunuyor. 'Yastık altı yatırımı' olarak tanınan altın fiyatlarında iniş çıkış sürerken gözler analistlerin yaptığı yorumlara çevrildi. Son ilerlemeler ışığında analistler ve uzmanlar, fiyatların hangi yöne seyredeceği konusu ile ilgili görüşlerini aktardı. Bu yorumlar, altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı doğrultusundan heyecanla okunuyor. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş'ten yatırımcılara çok mühim ikazlar geldi.