Altından yeni rekor | Altın fiyatları ne kadar? |Video 21.02.2020 11:51

Kapalıçarşı'da tüm zamanların rekorunu yenileyen gram altın 320 liraya dayandı. Altının ons fiyatı 1626 doları aştı. Altındaki bir önceki tarihi rekor geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 316 lira ile yaşanmıştı.

Altın fiyatları, Güney Kore'de yeni koronavirüs vakalarındaki artışın güvenli liman talebini canlandırmasıyla yedi yılın en yüksek seviyesini görürken, bir buçuk ayın da en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

Küresel piyasalarda, koronavirüs olumsuz etkileriyle artan riskten kaçış eğilimi, 'güvenli liman' olarak nitelendirilen altın fiyatlarındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor. Koronavirüs salgınında İran, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde de ölümlerin görülmesi salgının dünyaya yayılması yönünde endişeleri daha da artırıyor.

ALTIN ONSU 1625 DOLARIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Altının spot piyasadaki ons fiyatı ilk işlemlerde 1,626.27 dolar ile Şubat 2013'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.4 artışla 1,625.05 dolarda bulunuyor. Spot altın haftanın başından şimdiye kadar yüzde 2.5 yükseldi ve 3 Ocak'tan bu yana en büyük haftalık kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor.

GRAM ALTIN 320 TL'Yİ BULDU

Küresel anlamda altın fiyatlardaki artışa yurt içinde dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketler de eklenince Kapalıçarşı altın fiyatlarında yeni rekorlar getiriyor.

Tarihi seviyelerini güncellemeye devam eden gram altının fiyatı 320 liraya dayanırken çeyrek altın 517 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 2130 TL.