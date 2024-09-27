SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Altında yükseliş devam ediyor! Uzman isimden yatırımcılara önemli tavsiyeler
Haberler Ekonomi Videoları

Altında yükseliş devam ediyor! Uzman isimden yatırımcılara önemli tavsiyeler

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024, 15:48 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024, 15:48

Fed'in faiz kararından sonra piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Gram altının son bir haftadır rekor üzerine rekor tazelediği gözleniyor. Peki bugün yeni bir rekor gelir mi? İstanbul Kapalıçarşı'da bulunan A Haber ekibi, finans analisti İslam Memiş ile görüştü.

İşte finans analisti İslam Memiş'in açıklamaları;

''Altında Yükseliş Devam Edecek"

"Bu hafta boyunca genelde savaş riskini, jeopolitik gerilimleri fiyatlayan bir altın piyasası vardı karşımızda." diyen İslam Memiş, gram altının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan ₺3.075'e kadar yükselirken ons altının uluslararası piyasalarda 2.680 dolar seviyesine kadar yükseldiğini belirtti.

"Ons Altın 2.580 Dolar Destek Seviyesini Takip Edeceğiz"

"Şu an haftanın son işlem günündeyiz. Gram altın serbest piyasalarda ₺3.060 seviyesinde, ons altın 2.665 dolar seviyesinde biraz daha sakin bir seyirde güne başladı." diyen Memiş, "Yine odaklandığımız bölge Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler. Tabii Merkez Bankalarının bundan sonra faiz indirimleri de devam etme olasılığı güçlü ve piyasalar bunu fiyatladığı için altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlerin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz. Bugünkü ekonomik koşullar ve bugünkü gelişmeler altın fiyatlarının yükselişini devam ettireceği yönünde." yorumunda bulundu.

Yıl Sonuna Kadar Rekor Beklentisi!

"Yine bu yıl sonuyla odaklandığımız ₺3.000-₺3.500 aralığındaki gram altın tarafında önümüzdeki aylarda ₺3.100-₺3.200-₺3.300 gibi rakamları görebiliriz diye tahmin ediyorum." diyen Memiş, "Ons altın tarafında takip ettiğimiz seviye 2.780 dolar kritik direnç seviyesi, 100 dolar gibi bir seviye kaldı buraya. Ancak bu kadar agresif yükselişlerden sonra kar satışlarının da zaman zaman düzeltme hareketlerinin yaşanması lazım. Bu kar satışlarıyla birlikte ons altın tarafında 2.580 dolar destek seviyesini takip edeceğiz. 2.580 dolar destek seviyesinin karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa altın almayı ihmal etmiş, altın almak için fırsat kollayan yatırımcılar için de fırsat vereceğini düşünüyorum. Orta ve uzun vadedeki beklentimiz yine pozitif yönde devam ediyor. Yükseliş yönünde devam ediyor. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcının satış için daha erken olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra her ay yeni bir rekor denemesi gelebilir. Yani yatırımcıların biraz daha beklemesini tavsiye ediyorsunuz?" sorusuna, "Alacak olanlar da biraz daha kar satışlarını beklemesi lazım. Satacak olanların nakite ihtiyacı yoksa onların da beklemesi lazım. Şu anda zirve bir seviye var. Bu zirveler devam edecek. Ancak kısa vadede önümüzdeki haftalarda teknik olarak bir düzeltme hareketi yapması lazım. Peki yıl sonunda yeni bir rekor görebilir miyiz altında?" sorusuna ise Memiş, "Evet asıl hedefimiz gram altın tarafında ₺3.500 seviyesi. Kademeli yükselişler devam edeceği yönünde beklentimiz devam etmekte. O yüzden ₺3.100-₺3.200-₺3.300'lü rakamları yıl sonuna kadar görebiliriz." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere 60 aya kadar yapılandırma imkanı
27.09.2024Cuma
Başkan Erdoğan’dan enflasyon açıklaması: ‘’Ekonomide zor dönemi geride bırakıyoruz’’
26.09.2024Perşembe
Altında yeni rekor! Yatırımcı ne yapmalı? İslam Memiş A Haber’de değerlendirdi
26.09.2024Perşembe
Mehmet Şimşek açıkladı! Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor!
26.09.2024Perşembe
Görüntüsü dolayısıyla 'Vaha'' olarak adlandırılan Kalyon Güneş Enerjisi Santrali SCADA Merkezi görüntülendi!
26.09.2024Perşembe
Bunlar da Var
Çorum’daki kayıp gençten acı haber geldi! 03:24
Çorum'daki kayıp gençten acı haber geldi!
26.09.2024Perşembe
Serhat Akın’ın silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! 00:36
Serhat Akın’ın silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada!
27.09.2024Cuma
Fenerbahçeli Serhat Akın’a silahlı saldırı! 01:14
Akın'a silahlı saldırı!
27.09.2024Cuma
Adana Sarıçam’da yaya yolunda feci kaza! Ölüme el kaldırdı! | KAZA VİDEOSU 00:17
Yaya yolunda feci kaza! Ölüme el kaldırdı!
26.09.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA