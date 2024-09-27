Altında yükseliş devam ediyor! Uzman isimden yatırımcılara önemli tavsiyeler

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024, 15:48 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024, 15:48

İşte finans analisti İslam Memiş'in açıklamaları;

''Altında Yükseliş Devam Edecek"

"Bu hafta boyunca genelde savaş riskini, jeopolitik gerilimleri fiyatlayan bir altın piyasası vardı karşımızda." diyen İslam Memiş, gram altının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan ₺3.075'e kadar yükselirken ons altının uluslararası piyasalarda 2.680 dolar seviyesine kadar yükseldiğini belirtti.

"Ons Altın 2.580 Dolar Destek Seviyesini Takip Edeceğiz"

"Şu an haftanın son işlem günündeyiz. Gram altın serbest piyasalarda ₺3.060 seviyesinde, ons altın 2.665 dolar seviyesinde biraz daha sakin bir seyirde güne başladı." diyen Memiş, "Yine odaklandığımız bölge Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler. Tabii Merkez Bankalarının bundan sonra faiz indirimleri de devam etme olasılığı güçlü ve piyasalar bunu fiyatladığı için altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlerin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz. Bugünkü ekonomik koşullar ve bugünkü gelişmeler altın fiyatlarının yükselişini devam ettireceği yönünde." yorumunda bulundu.

Yıl Sonuna Kadar Rekor Beklentisi!

"Yine bu yıl sonuyla odaklandığımız ₺3.000-₺3.500 aralığındaki gram altın tarafında önümüzdeki aylarda ₺3.100-₺3.200-₺3.300 gibi rakamları görebiliriz diye tahmin ediyorum." diyen Memiş, "Ons altın tarafında takip ettiğimiz seviye 2.780 dolar kritik direnç seviyesi, 100 dolar gibi bir seviye kaldı buraya. Ancak bu kadar agresif yükselişlerden sonra kar satışlarının da zaman zaman düzeltme hareketlerinin yaşanması lazım. Bu kar satışlarıyla birlikte ons altın tarafında 2.580 dolar destek seviyesini takip edeceğiz. 2.580 dolar destek seviyesinin karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa altın almayı ihmal etmiş, altın almak için fırsat kollayan yatırımcılar için de fırsat vereceğini düşünüyorum. Orta ve uzun vadedeki beklentimiz yine pozitif yönde devam ediyor. Yükseliş yönünde devam ediyor. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcının satış için daha erken olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra her ay yeni bir rekor denemesi gelebilir. Yani yatırımcıların biraz daha beklemesini tavsiye ediyorsunuz?" sorusuna, "Alacak olanlar da biraz daha kar satışlarını beklemesi lazım. Satacak olanların nakite ihtiyacı yoksa onların da beklemesi lazım. Şu anda zirve bir seviye var. Bu zirveler devam edecek. Ancak kısa vadede önümüzdeki haftalarda teknik olarak bir düzeltme hareketi yapması lazım. Peki yıl sonunda yeni bir rekor görebilir miyiz altında?" sorusuna ise Memiş, "Evet asıl hedefimiz gram altın tarafında ₺3.500 seviyesi. Kademeli yükselişler devam edeceği yönünde beklentimiz devam etmekte. O yüzden ₺3.100-₺3.200-₺3.300'lü rakamları yıl sonuna kadar görebiliriz." dedi.