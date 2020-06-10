10.06.2020 14:19

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) 2018'e ait denetim raporu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'da görüşüldü. Yapılan görüşmede açıklamalarda bulunan TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye'nin geçtiğimiz dönemde 45 ton altın çıkarttığını, yeni hedefin 100 ton olduğunu söyledi.

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) 2018 denetim raporu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü.

Fonun çalışmaları hakkında komisyon üyelerine sunum yapan Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Zafer Sönmez, Türkiye'deki tasarruf miktarlarını artırmak için bir dizi çalışmaları olduğunu söyledi. Finansta bankacılık dışındaki sektörün payının düşük olmasının 'arabada airbag olmamasına' benzeten Sönmez, "Bunun için sigorta sektörü büyümeli. O yüzden kamu sigorta şirketlerinin konsolidasyonunu başlattık" dedi. "Bu alanda Groupama, AXA gibi bir şirket neden çıkmasın? Çıkabileceğini düşünüyoruz" diyen Sönmez, "Fransa bu alanda iki büyük şirket çıkarmış mesela" ifadelerini kullandı. Sigorta sektöründe şu anda gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1.5'u katı bir büyüklük olduğunu vurgulayan Sönmez, bu rakamın muadil ülkelerde 5-6, gelişmiş ülkelerde ise 7-8 düzeyinde olduğunu belirtti. Sönmez, bu nedenle Türkiye'nin rakamlarının 5-6 kat artma potansiyeli olduğunu vurguladı.

20'YE YAKIN MADENİ ÇATI ALTINA ALDIK

Hürriyet'in haberine göre stratejik yatırımlar yaptıklarını kaydeden Sönmez, "Petrokimya sektöründe Adana Ceyhan'da 10 milyar dolarlık yatırım için bir projemiz var. İthalatın önünü kesmemiz gerekiyor. İnşaat döneminde 10 bin, faaliyet döneminde 5 bin kişilik istihdamımız olacak. Yabancı yatırımcıyı da çıpa gibi çekecek" diye konuştu. Sönmez, "Türkiye Cumhuriyeti geçen yıl 45 ton altın çıkardı. Bu çok önemli. Potansiyelin 100 tonlara çıkacağını düşünüyoruz" dedi. Sönmez, 20'ye yakın madeni varlık fonu çatısı altına aldıklarını ve burada da demir çelik, altın gibi madenlerde büyük ithalat rakamları olduğunu gördüklerini belirtti. Yakın zamanda kamu bankalarına da 7'şer milyar liralık sermaye enjeksiyonu yaptıklarını vurgulayan Sönmez, "Sermaye yeterlilik rasyosunun üstünde olmalarına rağmen daha hızlı büyümelerini sağlamak için 21 milyar TL'lik sermaye enjeksiyonunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

5 MİLYAR DOLARLIK DEĞER OLUŞTU

Milli Piyango ihalesine de değinen Zafer Sönmez, ihalede 5 milyar dolarlık bir değerin oluştuğunu ve işin sahibinin kendileri olduğunu vurguladı. Sadece hizmet satın aldıklarını kaydeden Sönmez, "Bir ciro taahhüdüyle bu işin yapılmasını sağlıyoruz" dedi.

Muhalefet vekilleri ise, Varlık Fonu'na yönelik eleştirilerde bulundu. İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, "Kendi parasına itibar etmeyen bir ülke, kendi ülkesinde bir finans merkezi yapabilir mi? Kamu özel ortaklığında, bütün sözleşmeler dolar üzerinden. Bir profit (kar) merkezi değil, bir lost (kayıp) merkezisiniz. Sadece maaş alıyorsunuz" diye konuştu.