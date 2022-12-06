Altın Yorumları... Gram altın 3 gün sonra tam olarak bu kadar olacak! İslam Memiş'ten ezber bozan flaş tavsiye!

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişe değinerek 7 Aralık tarihine ilgi çekti. 3 gün sonrası için altın fiyatlarının ne kadar olacağını aktaran Memiş yatırımcıları uyardı.İslam Memiş altın fiyatları bağlamında 1718 doların takibinin yapıldığını açıkladı. Gram altın son günlerde 1073-1076 lira civarlerinden prosedür görürken 1083 lira ile rekorunu kırdı. 2 gün sonra ise altın fiyatlarının 1100 civarlerine geleceğiniz konuştu.Altın fiyatları haftanın ikinci prosedür gününe yükselişle başladı. Ons altın bugün 1797 dolaradan prosedür görürken gram altın fiyatı 1086 lira oldu. Aynı anlarda çeyrek altın 1775 liradan, yarım altın 3550 liradan, tam altın 7077 liradan satılıyor.

Altında Çin tesirleri var

Altının ons fiyatı haftanın ikinci prosedür gününde yüzde 0,57 yükselerek 1,809 doların üzerini test eder iken gram altın da haftaya 1,084 liradan başladı.

Yatırımcıların Çin'deki salgın tedbirlerinin gevşetilmesine yönelik beklentileriyle dolarda aşağı yönlü bir hareket izlenirken, spot pazarda altının onsu yeni haftaya yükselişle girdi. Küresel pazarlarda altının onsunda yükseliş ivmesi devam eder iken, gram altında da yeni rekorlar kaydediliyor.

Gram altın alış fiyatı: 1062,16 TL

Gram altın satış fiyatı: 1062,40 TL

Dünkü fiyatı: 1083,15 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.732,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.757,00 TL

Dünkü fiyatı: 1.787,00 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 7 bin 927,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 7 bin 004,00 TL

Dünkü fiyatı: 7.125,00 TL

22 ayar altın alış fiyatı: 971,11 TL

22 ayar altın satış fiyatı: 1034,30 TL

Dünkü fiyatı: 1.052,12 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 17 bin 320,75 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 17 bin 591,38 TL

Dünkü fiyatı: 17.487,52 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 35 bin 074,52 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 35 bin 746,03 TL

Dünkü fiyatı: 35.534,99 TL

ONS altın alış fiyatı: 1.769,56 dolar

ONS altın satış fiyatı: 1.769,88 dolar

Dünkü fiyatı: 1.808,25 TL

Yarım altın alış fiyatı: 3 bin 453,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 3 bin 514,00 TL

Dünkü fiyatı: 3.575,00 TL

22 ayar bilezik alış fiyatı: 973,25 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 982,60 TL

Dünkü fiyatı: 998,20 TL

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Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.