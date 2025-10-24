Altın yatırımcısı ne yapmalı?

Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz adımları altının seyrini doğrudan etkiliyor. Son haftalarda yaşanan düşüş yatırımcıları tedirgin etse de, uzmanlara göre bu geri çekilme geçici.

Gazeteci Mete Sohtaoğlu, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, altının uzun vadeli yükseliş trendinin 2027'ye kadar sürebileceğini söyledi. Sohtaoğlu, "Küresel ekonomi yeniden dengelenme sürecine giriyor. Bu dönem altının yeniden güvenli liman konumunu güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

"Altın enflasyon karşısında tek kazandıran araç"

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise altının hâlâ enflasyona karşı en güçlü koruma aracı olduğuna dikkat çekti. "Fiziki ve dijital altınların gelecekte yapay biçimde yeniden tasarlanabileceği" yönündeki sorulara da değinen Erdem, "Altın, merkez bankalarının ve dijital ekonominin dengesinde her zaman gerçek değeriyle var olacaktır" dedi.

Yatırımcıya uyarı: Kısa vadede oynaklık sürebilir

Uzmanlar, kısa vadede dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinin seyrine göre altın fiyatlarında dalgalanma yaşanabileceğini belirtiyor. Ancak orta ve uzun vadede, özellikle 2025 sonrası dönemde sarı madenin yeniden güçlü bir yükseliş trendine girmesi bekleniyor.