PODCAST CANLI YAYIN
Altın yatırımcısı ne yapmalı?

Altın yatırımcısı ne yapmalı?

Son aylardaki rekor yükselişin ardından düşüşe geçen altın, yatırımcısına “trend bitti mi?” sorusunu sordurdu. Uzmanlar, küresel dalgalanmaların geçici olduğunu belirterek 2027’ye dikkat çekti.

Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz adımları altının seyrini doğrudan etkiliyor. Son haftalarda yaşanan düşüş yatırımcıları tedirgin etse de, uzmanlara göre bu geri çekilme geçici.

Gazeteci Mete Sohtaoğlu, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, altının uzun vadeli yükseliş trendinin 2027'ye kadar sürebileceğini söyledi. Sohtaoğlu, "Küresel ekonomi yeniden dengelenme sürecine giriyor. Bu dönem altının yeniden güvenli liman konumunu güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

"Altın enflasyon karşısında tek kazandıran araç"

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise altının hâlâ enflasyona karşı en güçlü koruma aracı olduğuna dikkat çekti. "Fiziki ve dijital altınların gelecekte yapay biçimde yeniden tasarlanabileceği" yönündeki sorulara da değinen Erdem, "Altın, merkez bankalarının ve dijital ekonominin dengesinde her zaman gerçek değeriyle var olacaktır" dedi.

Yatırımcıya uyarı: Kısa vadede oynaklık sürebilir

Uzmanlar, kısa vadede dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinin seyrine göre altın fiyatlarında dalgalanma yaşanabileceğini belirtiyor. Ancak orta ve uzun vadede, özellikle 2025 sonrası dönemde sarı madenin yeniden güçlü bir yükseliş trendine girmesi bekleniyor.

Bunlar da Var

Foça'da sel: 1 kişi kayıp
Foça'da sel: 1 kişi kayıp
Alanya'da freni boşalan kum yüklü kamyon dehşeti: 1 ölü 1 yaralı
Alanya'da freni boşalan kum yüklü kamyon dehşeti: 1 ölü 1 yaralı
Toprak yığınına çarpıp kanala savrulan motosikletin sürücüsü öldü
Toprak yığınına çarpıp kanala savrulan motosikletin sürücüsü öldü
Aksaray'da feci kaza can aldı: 3 ölü
Aksaray'da feci kaza can aldı: 3 ölü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle