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Altın gurusu İslam Memiş seçim sonrası altın fiyatlarını yorumladı: ''Alım fırsatı...'' | Video

Altın gurusu İslam Memiş seçim sonrası altın fiyatlarını yorumladı: ''Alım fırsatı...'' | Video
30.05.2023 12:02

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Seçim sonuçlarının ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son duruma ilişkin dikkat çeken yorumlar yaptı. Piyasaların üzerinden seçim stresi kalkınca altın fiayatlarında kısa süreli bir artış yaşandı. Özellikle yeni haftayla birlikte altının seyri merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram fiyatı 1358 lira seviyesinde altına dair değerlendirmelerde bulundu. Memiş; ''Özellikle bu düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Düşüşler yaz ayları için bir fırsat'' açıklamasında bulundu. İşte altın gurusunun altına dair öngörüleri...

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