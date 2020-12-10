Altın fiyatlarıyla ilgili kritik tahmin! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?

Pandemi döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları aşı açıklamalarının ardından dibi gördü. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Yatırımcıların internetten en çok araştırdığı sorular ise “Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?” “Altın almalı mı satmalı mı?” oldu. İşte sektör uzmanlarından altın fiyatlarıyla ilgili kritik tahminler…

Altın fiyatları 2020 yılının son aylarında koronavirüs aşısı gelişmeleri ve teşvik beklentileri ile hareketlenmeler yaşıyor. Kasım ayında ons altın yaklaşık 100 dolar değer kaybı yaşarken, gram altın ise Kasım ayında yatırımcısına 55 liranın üzerinde kayıp yaşattı. Altın fiyatları, ons tarafında 1764 dolar ile gram tarafında 440 TL ile son 4 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından artan koronavirüs vaka sayıları ve ABD-Avrupa'da yeni teşvik paketi beklentilerinin güçlenmesinin etkisiyle yönünü tekrar yukarı çevirdi.

TEŞVİK PAKETİ SONUCU GECİKTİ ALTINDA YÜKSELİŞ SINIRLI KALDI

Teşvik beklentileriyle Aralık ayıyla birlikte ons altın tekrar 1800 dolar üzerinde hareketine başlarken, gram altında 460 liranın üzerinde işlem görmeye başladı. Ons altın son birkaç günlük hareketiyle 1875 dolar seviyesini görürken, gram altın fiyatları ise 472 liraya kadar yükseldi.

ABD'de teşvik paketinde net bir sonucun çıkmaması ve koronavirüs aşısı uygulamasının başlamasının etkisiyle altın fiyatları yükselişi sınırlandı ve ons altın, uzmanların kritik olarak tanımladığı 1850 dolar seviyesinin altına sarktı. Gram altın ise 460 lira bandına geri döndü.

DOLAR KURU DAR BANT ARALIĞINDA ÇIPALANDI: GRAM ALTINDA YÖNÜ ONS BELİRLİYOR

Ekonomide yeni dönem söylemleri ve adımlarıyla dolar kurunun 7.75-7.90 aralığında dar bantta hareket etmesi gram altın üzerindeki yön belirleyici özelliğini yitirdi. Son dönemde gram altın fiyatları ons tarafındaki rüzgarla yön buluyor. Bununla beraber ons altın fiyatları gram altın yatırımcısı için daha fazla önem arz etmeye başladı.

4 UZMAN ALTIN FİYATLARINI YORUMLADI

Yatırımcılar son aylarda yaşanan bu hareketlilik sonrası altın fiyatları konusunda son dakika gelişmelerini takip ederek, "Altın düşecek mi", "Altın yükselecek mi", "Gram altın nede kadar" sorusuna yanıt aramaya devam ederken, A Para'da yayına katılan 4 uzman altın fiyatları üzerine kritik değerlendirmelerde bulundu.

Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yayına katılarak, "Altın yeniden yükseliş trendine mi döndü ya da altın fiyatları için düzeltme bitti demek için erken mi?" sorusunu yanıtladı.

"ALTIN FİYATLARI TEŞVİK BEKLENTİLERİNDEN BESLENİYOR"

Uzman isim, altın fiyatları mali teşvik beklentileri ile düştüğü seviyelerden tekrar yukarı yönlü hareket ettiğini ifade ederek, "Teşvik beklentilerinin etkisi net bir şekilde görünüyor ama önceki hareketlerle karşılaştırdığımız noktada ise dalga boyu daha düşük" dedi.

"ONS ALTIN 1800 DOLAR SEVİYESİNİN ÜZERİNDE TUTUNURSA YÜKSELİŞ BEKLENEBİLİR"

Altın fiyatları için teknik seviyelerin iyi takip edilmesi gerektiğini belirten Karabulut, "Ons altın fiyatları için 1800 dolar seviyesi 200 günlük üssel hareketli ortalamanın geçtiği noktalar. Bu seviyenin üzerinde tutunmaya devam etmesiyle tekrardan yükseliş hareketi beklenebilir" dedi.

"TEŞVİK BELİRSİZLİĞİ VE TARTIŞMALAR ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SINIRLIYOR"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin teşvik açıklamalarının altın fiyatları için yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdiğini bildiren Karabulut, "Pelosi baya bir umut vermişti piyasalara. Bu durum altın fiyatlarını yukarı doğru çekmişti. Ama beklentilerin gerçekleşmesi vs… tartışmalar var. Bir taraf teşviklerde devamlılığı öne sürerken, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow'un ihtiyaç olmadığı yönünde açıklamaları var. Şimdi Joe Biden'ın ekibinin nasıl çalışacağını görmemiz gerekir" dedi.

UZMAN İSİM UYARDI: 1800 DOLAR SEVİYESİNİN ALTINDA CİDDİ SATIŞ BASKISI GELİR

Altın fiyatları için ons tarafının yorumlanması durumuna değinen uzman isim, "1800 dolar seviyesi yukarıda önemli bir direnç noktası. Aşağıda ise 1800 seviyesi önemli bir destek noktası. Ons altın fiyatları tekrardan 1800 dolar seviyesinin altına gevşemesi durumunda ise çok ciddi bir satış baskısı gelebilir. Hikâye itibariyle baktığımız noktada ise son teşvik paketleri olduğunu görüyoruz. Bunların gerçekleşmesi halinde altın fiyatları için ciddi bir realizasyon hareketi görebiliriz diye düşünüyorum" dedi.

"ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN 1795 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ"

Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanı Vahap Taştan A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Taştan, ons altının 2020 yılını 1800 dolar seviyesinin üzerinde tamamlayabileceğini belirterek, "Ons altın için uzun vadede 1795 dolar seviyesinin üzerinde long tarafta kalınabilir" dedi.

"BORSA TARAFI ALTIN VE DÖVİZE GÖRE 2021'DE DAHA FAZLA GETİRİ SAĞLAYABİLİR"

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, piyasaların gündemini değerlendirdi. Erbaş, global piyasada tek seçeneğin şu anda hisse senetleri olduğunu ifade ederek, "Çarpanlar açısından borsa tarafı altın ve dövize göre 2021'de daha fazla getiri sağlayabilir" dedi.

"ONS ALTIN FİYATLARI 1620 DOLARLARA KADAR DÜZELTME POTANSİYELİ BARINDIRIYOR"

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para'da altın fiyatları için teknik değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, ons altında 200 günlük ortalamanın 1800'ler civarında olduğunu belirterek, "Ons altın 1620 dolarlara kadar düzeltme potansiyeli barındırıyor" dedi.