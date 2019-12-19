Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! 19 Aralık anlık çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı kaç TL oldu? |Video 19.12.2019 18:30

Özellikle bir haftalık süreçte yükseliş yönünde hareket eden altın fiyatlarındaki son durum özellikle vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Halk arasında yastık altı yatırımı olarak değerlendirilen altın fiyatlarında yükseliş devam ederken vatandaşlar tam, gram ve çeyrek altın hakkında araştırma yapıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 281 bin 700 liraya yükseldi. Peki, 19 Aralık anlık çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

Altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda gram, çeyrek ve tam altın fiyatları, 19 Aralık Perşembe gününün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.866,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,36 yükselişle 280,20 liradan işlem görmüştü. İşte 19 Aralık anlık çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

159,65

159,77

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

204,47

204,62

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

255,44

255,64

Altın piyasasında, en düşük 280 bin 500 lira, en yüksek 281 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 281 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 495 milyon 865 bin 325,68 lira, işlem miktarı ise 1.786 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 502 milyon 682 bin 755,20 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.