Altın fiyatlarında son durum nedir? 1 gram altın 1 ayda ne kadar kazandırdı? İşte canlı altın fiyatları 15.02.2020 13:40

Altın fiyatlarında son durum nedir? Altın en güvenilir liman olarak kalmaya devam ediyor. Gün geçtikçe değerlenen altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. 2019 yılında gram altın yatırımcısına yüzde 34 kazandırdı. Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyorlar. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram altın 1 ayda ne kadar kazandırdı? Altın fiyatlarında son durum nedir? İşte canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Ocak ayının başında 291 lira olan gram altın, 307 liraya çıktı. Altın 1 ayda yatırımcısına 16 lira kazandırdı. Çeyrek altın 478 liradan 505 liraya yükselerek yatırımcısına 27 lira kazandırdı. Ocak ayında 956 lira olan yarım altın ise bugün bin lira 10 kuruşta bulunarak 54 lira kazandırdı. Altın, yatırımcıların güvenli liman olarak gözdesi olmaya devam ediyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın yatırımcısına ne kadar kazandırdı? İşte canlı altın fiyatları...

1 GRAM ALTIN 1 AYDA NE KADAR KAZANDIRDI?

1 gram altın, 2020 yılının ilk iki ayında 16 lira kazandırdı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, altın son 10 yılda yatırımcısına %426, 2019'da %34 kazandırdı.

2019 YILINDA

Çeyrek: 358 - 478 = 120 TL kazanç

Yarım: 716 - 956 = 240 TL kazanç

Cumhuriyet: 1.460 - 1.950 = 490 TL kazanç

2020 OCAK-ŞUBAT

Çeyrek: 478-505 = 27 TL kazandırdı

Yarım: 956-1010= 54 TL kazandırdı

Cumhuriyet: 1.950-2060 = 110 TL kazandırdı

ALTININ KİLOGRAMI 306 BİN 750 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 306 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 306 bin 200 lira, en yüksek 306 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 306 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 445 milyon 205 bin 529,91 lira, işlem miktarı ise 1.462,56 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 447 milyon 524 bin 21,01 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Özak Kıymetli Madenler Ticaret ve Rona Döviz şeklinde sıralandı.