ABD'de koronavirüs salgını sürecinde başlatılan mali teşvik paketlerinden henüz istenen sonucun alınamaması altın fiyatlarında işleri zorlaştırdı. 1850 doların üzerine tırmanan altının ons fiyatı yeniden gerileyerek kritik sınırın altına düşerken, gram altın güne 463 lira seviyesinde başladı. Peki altında durum ne olacak? Gram altın fiyatlarında son durum ne?

İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 468 liradan, çeyrek altın 763 liradan, Cumhuriyet altını 3,141 liradan, ons altın ise 1840 dolardan işlem görüyor. ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın güç kazanmakta zorlanıyor. ABD'de mali teşvik paketinden henüz istenen sonucun alınamaması doların dirençli kalmasını sağlarken değerli metaller açısından şartları zorlaştırıyor.

Bu kapsamda ons altının bir kez daha 1850 doların altına gerilediğini görüyoruz. Bugün ise Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) aşı ile ilgili vereceği karar değerli metallerin görünümü açısından oldukça önemli.

Her ne kadar önceki gün açıklanan bilgilendirme metni içerdiği pozitif ifadelerle aşıya onay verileceğine işaret etse de kararın açıklanmasının ardından bunun risk iştahına destek veren bir unsur olarak çalışmaya devam etmesi olası görünüyor.

Dolayısıyla güvenli liman ihtiyacının azalma potansiyelinin ons altın üzerinde çok sert olmasa da baskı yaratabileceğini unutmamak gerekiyor."

Dinamik Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "ABD tarafında aşı ve teşvik haberleri altının, 1829 destek seviyesini test etmesine sebep oldu. Ancak, bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam ettirmesi halinde pozitif algı tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1854 olacaktır.

Aksi halde, bu seviyeyi kırması durumunda 1805 desteğini takip ediyor olacağız.

İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi: "Altın geçtiğimiz üç hafta boyunca haftalık kayıplar gerçekleştiren altın fiyatları içerisinde bulunduğumuz hafta da bir miktar toparlanma hareketleri gerçekleştirmişti.

Kovid19 vaka sayılarında küresel bazda artışların gerçekleşmesi ve bunun küresel ekonomiye olumsuz yansıyabileceği ihtimalleri altında toparlanma hareketleri gerçekleştirmişti.

Diğer yandan ABD kanadında ek mali teşvik beklentilerinin artması bu toparlanmaların nedenleri arasında yer aldı. Fakat İngiltere'de aşılama sürecinin başlaması ve ABD'nin yetkili otoritesi olan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'nın aşının onaylanabileceği yönündeki sinyaller veren açıklamaları küresel risk iştahını bir kez daha artırdı.

FDA'nın gün içerisinde aşıya nihai onayı vermek üzere toplanabileceği bekleniyor. Diğer yandan gün içerisinde Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alım konusundaki kararı ve ABD kanadında ise enflasyon verileri takip edilecek."