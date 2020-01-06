Altın fiyatları son dakika: Gram altın rekor kırdı! 6 Ocak gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? 06.01.2020 11:57

Altın fiyatları son dakika... ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle piyasalarda hareketlilik sürüyor. Gram altın fiyatı ilk kez 304 liraya çıkarak yeni rekor kırdı. Altının ons fiyatı ise 2013'ten bu yana ilk kez 1.580 doların üzerini gördü. Peki, şu dakikalarda gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ve tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. ABD ile İran arasındaki gerilim, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası hızlı bir şekilde yükselirken, taraflardan gelen açıklamalar, güvenli liman olarak görülen enstrümanlara olan talepte artışa ve buna paralel altın fiyatlarında değer kazancına neden oldu. Yeni haftaya artan jeopolitik riskler sebebiyle yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 304 liraya çıkarak rekor kırdı. Peki, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI



Analistler, ABD-İran geriliminin hızlı bir şekilde tırmanmasına ek olarak Irak'tan gelen açıklamaların da riskleri artıran etkenlerden biri olduğunu belirtti.

Gram altın, cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde, 297,5 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da artan jeopolitik riskler sebebiyle yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde, 301,9 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 496 lira, Cumhuriyet altını da 2.026 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı bugün 1.582 dolarla yaklaşık 7 yılın zirvesini görmesinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 1.571 dolardan işlem görüyor.

ABD ile İran arasındaki gerilim, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası hızlı bir şekilde yükselirken, taraflardan gelen açıklamalar, güvenli liman olarak görülen enstrümanlara olan talepte artışa ve buna paralel altın fiyatlarında değer kazancına neden oldu.

Analistler, ABD-İran geriliminin hızlı bir şekilde tırmanmasına ek olarak Irak'tan gelen açıklamaların da riskleri artıran etkenlerden biri olduğunu belirtti.

Bugün, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ile ABD'de ve Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, ABD ile İran gerilimine yönelik açıklamaların yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.600 dolar, gram altında ise 305 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti.