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Altın fiyatları ne oldu! İşte cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları...

Altın fiyatları ne oldu! İşte cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları...
03.03.2021 09:48
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Yakın zamanda hafif yükseliş gösteren altın fiyatları bu haftanın ilk işlem gününde yüzde 3,5'e yakın düşüşle dikkatleri aniden üzerine çekmeyi başardı. Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,1 altında 407,5 liradan günü tamamladı. Bu bağlamda 22 ayar bilezik, çeyrek, gram, cumhuriyet altın fiyatları araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 661,00 lira, Cumhuriyet altını 2.705,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 yükselişle 407,50 liradan işlem gördü.


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