Altın fiyatları için kritik tahmin! Fiyatlar yüzde 35-40 aralığında yükselecek!

22.07.2020 14:49

Koronavirüs döneminde sürekli olarak artan altın fiyatları yatırımcıların yüzünü güldürdü. Özellikle son 2 günde tavan fiyatlara çıkan gram altın şu dakikalarda 409 liradan alıcı bulurken çeyrek altın ise 674 liradan satılıyor. Altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş “Uzun vadeli bakış açısıyla bugünkü gram altın ve altının onsu önümüzdeki yıllara göre ucuz. Her yıl gram altın tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak” ifadelerini kullandı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son dönemde yükseliş eğilimini güçlendiren altın fiyatlarını A Para'da ele aldı. Memiş, "Altın tutmaktan vazgeçip süreci tekrar bir nefes almak için değerlendirmek gerekir" mi sorusunu yanıtladı.

ALTIN SON YILDA %426 GETİRİ SAĞLADI

Yıllardır yatırımcılara yatırımlarınızı fizik bir biçimde altına çevirmelerini tavsiye ettiğini ifade eden Memiş, "2009-2020 yılları arasında son 10 yılda gram altın yatırımcısına %426'lık bir getirisiyle en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Dolar ikinci sırada yer aldı" dedi.

GÜMÜŞ SON 5 AYDA ALTINDAN 2 KAT FAZLA KAZANDIRDI

Mart ayından bu yana bütün yatırımcılara bırakın altını gümüşe yönelin diye tavsiyede bulunduklarını belirten Memiş, "Gümüş son 5 aya baktığımız zaman altından iki kat fazla getiri sağladı" dedi.

"GRAM ALTINDA HER YIL %35-40 ARALIĞINDA BİR ARTIŞ OLABİLİR"

İnsanlara yatırımlarını emtiaya yapmalarını sık sık tavsiye ettiğini ifade eden uzman isim, "Özellikle uzun vadeli bakınca bugünkü gram altın ve ons altın yine ucuz. Neye göre ucuz? Önümüzdeki yıllara göre ucuz. Mesela her yıl gram altın tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak" dedi.

"DÜZELTME HAREKETLERİ İYİ BİR ALIM FIRSATI VERECEK"

Zaman zaman yıl sonuna kadar kar satışlarının olabileceğinin altını çizen Memiş, "Yaşanacak düzeltme hareketleri yatırımcısına iyi alım fırsatları sunacaktır. Yatırımcıların yapması gereken şu, ister emtia olsun ister borsa olsun ister döviz olsun bir yatırım aracına uzun vadeli bakmıyorsanız risk almış olursunuz" dedi.

Uzman isim, "Uzun vadede altın ve gümüş tarafı yatırımcısına hem fiziki tarafta hem de etf tarafında kazandırmaya devam edecek. Burada hiçbir şüphe yok" dedi.