Altın fiyatları için kritik başlık! O tarihe dikkat! Uzman isimden altın yorumu

Pandemi döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları kasım ayında bir anda dibe çakıldı. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altının hızlı bir şekilde düşüşe geçmesi “Düşüş devam edecek mi?” sorusunu akıllara getirdi. Altın fiyatlarındaki değişikliği A Para ekranlarında yorumlayan Stratejist Yeliz Karabulut iki detaya dikkat çekti. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte Karabulut’un altın fiyatlarıyla ilgili kritik açıklaması…

Altın fiyatları 2020 yılı Aralık ayıyla beraber koronavirüs aşısı gelişmeleri ve teşvik paketi beklentileri olmak üzere 2 kritik gelişmeye odaklandı. Kasım ayında ons altın yaklaşık 100 dolar değer kaybı yaşarken, gram altın ise Kasım ayında yatırımcısına 55 liranın üzerinde kayıp yaşatırken, Aralık ayında ise, hem ons altın tarafında hem de gram altın tarafında bir miktar alıcı seyir izleniyor. 2020 yılının sonuna yaklaşırken yatırımcılar, altın fiyatları için son dakika gelişmelerine kilitlenerek, uzmanların altın yorumları üzerine araştırmalarını sıklaştırdı.

ALTIN FİYATLARI İÇİN 2 KRİTİK BAŞLIK: TEŞVİK BEKLENTİLERİ VE KORONAVİRÜS AŞISI

Teşvik beklentileriyle Aralık ayıyla birlikte ons altın tekrar 1800 dolar üzerinde hareketine başlarken, gram altında 460 liranın üzerinde işlem görmeye başladı. Ons altın geçen hafta 1875 dolar seviyesini görürken, gram altın fiyatları ise 472 liraya kadar yükseldi.

ABD'de teşvik paketinde net bir sonucun çıkmaması ve koronavirüs aşısı uygulamasının başlamasının etkisiyle altın fiyatları yükselişi sınırlandı ve ons altın, uzmanların kritik olarak tanımladığı 1850 dolar seviyesinin altına sarktı. Gram altın ise 460 lira bandına geri döndü.

ECB VARLIK ALIMLARINI ARTIRDI ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklentilere paralel faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) 500 milyar avro artırdı.

ECB'nin varlık alımını artırmasının yanında likidite odaklı kararlar da açıklaması altın fiyatları için yükseliş getirmedi ve ons altın 1828 dolar seviyesine kadar geriledi.

Piyasalar ECB'nin ardından, bu hafta başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının toplantıları ve yoğun veri gündemine odaklandı. Yatırımcılar, altın fiyatları için kritik son dakika varlık alım ve teşvik paketi haberlerine kilitlendi.

DOLAR/TL'DEKİ DAR BANT HAREKETİYLE GRAM ALTIN ONS İLE YÖN BULUYOR

Ekonomide yeni dönem söylemleri ve adımlarıyla dolar kurunun sert hareketlerden uzak olarak genellikle 7.75-7.90 aralığında bant hareketinde bulunması gram altın üzerindeki yön belirleyici özelliğinin kaybolmasına neden oldu. Son dönemde gram altın fiyatları ons tarafındaki rüzgârla yön buluyor. Bununla beraber ons altın fiyatları gram altın yatırımcısı için daha fazla önem arz etmeye başladı.

"Yeni haftada altın fiyatları için beklentiler neler" sorusunu A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut yanıtladı.

"HER YÜKSELİŞ BİR SATIŞ FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR"

Uzman isim ons altında farklı bir fiyatlama olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle koronavirüs aşısı haberleriyle birlikte ons altın fiyatları bu 2000 dolardan aşağı yönlü bir hareketin olduğunu görmüştük. Açıkça söylemek gerekirse altın fiyatları için her yükseliş hareketinin bir satış fırsatı olarak değerlendirildiğini düşünüyorum" dedi.

"1800 DOLAR SEVİYESİ KIRILIRSA CİDDİ SATIŞ BASKISI GELEBİLİR"

Altın fiyatları için kritik noktalarda olunduğunu belirten Karabulut, "1847 dolar seviyesinde 20'lik hareketli ortalama, 1866 seviyesinde de 50'lik hareketli ortalama söz konusu. Bu seviyelere geldikçe bir satış baskısının olabileceğini düşünüyorum. Ons altın fiyatlarında 1800 dolar seviyesinin kırılması halinde ise ciddi anlamda bir satış baskısı gelebilir ki 1800 seviyesinde de 200 günlük hareketli ortalama söz konusu" dedi.

"TEŞVİK PAKETLERİNİN KARARA BAĞLANMASI ALTIN FİYATLARI İÇİN BEKLENTİYİ BİTİRİR"

Özellikle koronavirüs aşısı çalışmaları ve ekonomilerin 2021 yılında en azından açılacağı beklentilerinin altın fiyatları için satın alınacağına dikkat çeken uzman isim, "Ons altın fiyatlarında özellikle 1760'lar seviyesine doğru bir çekilme görmüştük. Daha sonraki harekette teşvik paketlerinin beklentisiyle bir destek bulmuştu ki 1875 dolar seviyesine kadar bir yükseliş hareketi olmuştu. Burada AB tarafında teşvik paketinin açıklandı. ABD'deki teşvik paketinin de karara bağlanmasıyla beklentinin gerçekleşmesiyle altın fiyatları tarafında bir satış baskısı gelebileceğini düşünüyorum" dedi.

"AŞAĞIDA 1800, YUKARIDA İSE 1847 VE 1866 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK"

Uzman isim altın fiyatlarındaki teknik seviyelere dikkat çekerek, yatırımcıların ons altın fiyatları için özellikle aşağıda 1800 dolar, yukarıda ise 1847 dolar ve 1866 dolar seviyesinin önemle takip etmesi gerektiğini vurguladı.