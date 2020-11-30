Altın fiyatları dibi gördü! Altın fiyatlarındaki beklentiler neler? Uzman isimlerden flaş altın tahminleri…

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı günden bu yana sürekli olarak artış yaşayan altın fiyatları aşı açıklamaları ile dibi gördü. Yatırımcıların güvenli liman olarak adlandırdığı altın fiyatlarına daha fazla düşüş yaşanıp yaşanmayacağı büyük merak konusu oldu. Peki altın fiyatlarındaki beklentiler neler? Uzman isimlerden flaş altın tahminleri…

2018 yılında başlayan yükseliş trendini koronavirüs pandemi sürecinde güçlendiren altın fiyatları Ağustos ayında 2075 dolar ile ons tarafında tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın fiyatları tarihi zirvesini görmesinin ardından düşüş trendi içerisine girdi. Özellikle ABD seçimlerindeki belirsizliğin dağılması ve hemen akabinde gelen koronavirüs aşısı haberleri altın fiyatları için yönü belirleyen temel etmen oldu.

GÜVENLİ LİMAN ALTIN TALEBİ DÜŞTÜ

Altın fiyatları, ons tarafında 300 doları aşan kayba uğrarken, gram altın tarafında ise kayıp 100 TL oldu. Uzmanlar aşı gelişmeleri konusunda Aralık ayının kritik olduğunu ifade ederken, pandemi sürecinde şimdiye kadar riskten kaçış için güvenli liman altın talebini artıran yatırımcıların son dönemde riskli varlıklara yöneldiğini bildirdi.

DOLAR KURU DÜŞÜNCE GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN RÜZGÂR TERSİNE DÖNDÜ

Ons altındaki düşüş trendine rağmen dolar kurundaki yükseliş hareketinden destek bulan gram altın, 540 lira ile tarihi zirvesini gördü. Hem koronavirüs aşısı haberleri hem de ekonomide yeni dönem söylemleri ve adımlarıyla dolar/TL'de yaşanan geri çekilme ile gram altında rüzgar tersine döndü.

Ons altında fiyatları 1800 dolar, gram altın fiyatları ise 450 lira psikolojik direncinin altına sarktı. Ons altın aşağıda 1764 doları, gram altın ise 440 lirayı gördü. Teknik göstergelere göre altın fiyatları için kısa vadeli yükseliş trendi son buldu.

"Önümüzdeki dönemde altında neler bekliyoruz?" sorusunu A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut yanıtladı.

"ALTININ ÇOK FAZLA HİKAYESİ KALMADI"

Altının çok fazla hikayesinin kalmadığını belirten Karabulut, "Buradaki hareket aşı haberleriyle birlikte daha çok 2021 yılında daha çok ekonomilerin açılacağını fiyatlıyor. Bir de çok önemli bir ortalamanın yani 200 günlük hareketli ortalamanın 1800 dolar seviyesinin altında işlemler gerçekleşiyor. Ons altın fiyatlarının bu seviyenin altında kalmaya devam etmesi durumunda ise 1650 dolar seviyelerine doğru bir koridor açılıyor" dedi.

"HER YÜKSELİŞ SATIŞ FIRSATI OLABİLİR"

Altın fiyatları için buradaki hareketin biraz daha negatif olabileceğini bildiren Karabulut, "Ya da her yükseliş hareketi piyasalar tarafından bir satış fırsatı olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Tabi ki buradaki haber akışlarını takip edeceğiz. Aşı haberlerinin olumlu devam etmesi halinde altın fiyatlarında hareketin 1650 dolar seviyesine kadar olmasını beklerim" dedi.

ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN 1800 DOLAR SEVİYESİ ÜZERİNE DİKKAT!

1800 seviyesinin üzerindeki hareketlerde özellikle dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunan uzman isim, "Burada 1800 seviyesinin üzerine nasıl geldiği konuşulması gereken bir konu. Teşvik paketleri gelse de piyasalarda konuşulsa da benim beklentim bunların marjinal faydası önceki paketlere göre oldukça sınırlı olması. Burada muhtemelen altın fiyatları için hareket bir süre daha aşağı yönlü olması beklenebilir" dedi.

"GRAM ALTIN FİYATLARI BİR SÜRE DAHA NEGATİF SEYREDEBİLİR"

Karabulut, gram altın fiyatları için hem dolar/TL hem de ons tarafının hareketlerinin takip edildiğini ifade ederek, "Dolar/TL'nin 7.88'nin altında kalmaya devam etmesi durumunda hareketin negatif olmaya devam etmesi beklenebilir. Gram altın fiyatları için muhtemelen ons altına paralel ya da negatif seyrin bir süre daha devam etmesi beklenebilir diye düşünüyorum" dedi.

"ONS ALTIN ORTA VE UZUN VADE İÇİN ÖNEMLİ DESTEK SEVİYELERİNE GELDİ"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para'da yayına katılarak altın fiyatları için değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, riskten kaçınma fiyatlamalarının geriye döndüğünü belirterek "Ons altın orta ve uzun vade için önemli destek seviyelerine geldi" dedi.