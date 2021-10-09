Altın fiyatları çıldırdı! Rekor üstüne rekor geldi! İslam Memiş altın yorumları son dakika! Altında beklenti nedir? Alım zamanı mı?

Altın fiyatları çıldırdı! Rekor üstüne rekor geldi! Son dakika altın fiyatları: 22 ayar bileziğin gramı ve bugün çeyrek ne kadar? Altın fiyatları gram altın merak ediliyor. Altının ons fiyatı, altıncı gününde yatay seyir diyebileceğimiz dar bantta hareket ederken; Altın yatırımcısının gözü ABD Eylül ayı tarım dışı istihdam verisindeydi. 500 liranın üstüne çıkarak haftanın son gününe başlayan altın, beklentilerden düşük gelen ABD tarım dışı istihdam verisinin sonrasında resmen fırladı. Gram altın 509 lirayı buldu. Altına dair beklentileri Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş A Habere değerlendirdi. İşte uzman isimin altına dair değerlendirmesi...