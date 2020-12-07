Altın fiyatları 2021'de yükselecek mi? Yeni yılda altına yatırım yapılır mı? İşte altının ons fiyatıyla ilgili yeni tahminler

Koronavirüs salgınının başlangıcıyla birlikte altının ons fiyatının yükselmesi sonrası gram altın 530 lira seviyelerine kadar yükselmişti. Altının ons fiyatı 200 dolar civarına kadar gelirken, aşı haberlerinin etkisiyle yaşanan gevşeme sonrası ons altın 1800 dolar seviyesine kadar geriledi. Stratejist Yeliz Karabulut A Para canlı yayınında 2021'de altının yönüyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

A Para canlı yayınına katılan Stratejist Yeliz Karabulut, yeni yılda altının hangi yönde seyredeceğiyle ilgili tahminlerde bulundu. Karabulut, altın fiyatları için son dönemde teşvik beklentisi ile hareketin yaşandığını ifade ederek, "Altının onsu 1800 dolar seviyesinin altında ciddi bir satış baskısıyla karşılaşabilir" dedi.

İşte Karabulut'un açıklamalarından öne çıkanlar

Mali teşvik beklentileri haberlerinin etkisiyle altın düştüğü seviyelerden yukarı doğru hareket etti. Teşvik beklentilerinin etkisi net bir şekilde görünüyor ama önceki hareketlerle karşılaştırdığımız noktada ise daha düşük dalga boyuyla hareket ediyor. Tabi ki burada teknik seviyeleri de takip etmek gerekiyor. 1800 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda, tekrardan yükseliş yapması beklenebilir. 1850 seviyesi de önemli bir direnç noktası. Bu ay özellikle kritik.

PEKİ ALTINDA GENEL GÖRÜNÜM NASIL? DİĞER UZMANLAR ALTIN İÇİN NE TAHMİNDE BULUNUYOR?

Altın fiyatları 2075 dolar tarihi zirvesini görmesinin ardından düşüş trendi içerisine girerek, koronavirüs aşısı beklentisiyle 1764 dolar ile 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Aynı dönemde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 1351 puan ile tüm zamanların rekorunu kırarken, dolar endeksi 2018 Nisan ayından bu yana en düşük seviyesini test etti.

PİYASALAR İÇİN 2 KRİTİK BAŞLIK: VAKA SAYILARI VE AŞI GELİŞMELERİ

Hem dünyada hem de yurt içinde pandemi döneminde reel faiz getirisinin negatife dönmesi ve bol likiditenin etkisiyle risk seven yatırımcı borsaları tercih ederken, riskten kaçan yatırımcı altın talep etti. 2020 yılının son çeyreğine girilirken piyasalar, koronavirüs vaka sayılarındaki artışlara ve aşı konusundaki olumlu haber akışına kilitlendi. Yatırımcılar 2021 yılında portföylerini nasıl oluşturacağı konusunda araştırmalarını sıklaştırdı.

"DOLAR YÜZDE 10 DEĞER KAYBEDEBİLİR"

Morgan Stanley ABD Baş Hisse Senedi Stratejisti Mike Wilson ABD dolarının gelecek 12 ayda yüzde 10 değer kaybetmesinin mümkün olduğunu savundu. Dolarda düşüş beklentisine neden olarak önümüzdeki dönemde ABD'nin yapısal açıklar konusunda muhtemelen en agresif olacağı zaman olacağı yorumu yaptı.

DÜNYACA ÜNLÜ YATIRIMCI BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Emtia patlamasını 2000'lerin başında bilen tek isim olan, uluslararası piyasalarda "Yatırım Gurusu" olarak bilinen, Dünyaca ünlü Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers A Para'da yayına katılarak, piyasalar hakkındaki görüşlerini paylaşarak, yatırımcılar için kritik soruları yanıtladı…

"ALTIN VE GÜMÜŞ 2-3 SENE İÇERİSİNDE BİR BALONA DÖNÜŞEBİLİR"



Değerli metallerde düşüş devam eder mi? Özellikle altın beklentiniz nedir?

Benim altınım var. Bir balon olarak patlayacak diye düşünmüyorum. Belki daha fazla altın daha fazla gümüşü dikkate alabilirim önümüzde haftalarda. Gümüşü altından daha fazla dikkate alabilirim. Çünkü gümüş daha ucuz. Altın ve gümüş önümüzdeki 2-3 sene içerinde belki bir balona dönüşebilir. Ama şu an için bir balon görmüyorum" dedi.

"AVRUPA, ABD VE JAPONYA ÇIRPINIŞTA"

Uzun vadeli beklentiniz nedir? 10 yıllık zaman diliminde dünyayı piyasaları nasıl görüyorsunuz?

Batı, Avrupa, ABD, Japonya gerçekten gırtlağına kadar borca batmış durumda. Tarihte hiç böyle bir örnek görmedik. Tarihi geçişler ve dönüşümler yaşanıyor. Ciddi borcu olan ülkeler. Mesela Avrupa, ABD ve Japonya çırpınışta. Bende bu bağlamda çok borcu olmayan ülkeleri bulmaya çalışıyorum. Yani bunu söylemeyi de sevmiyorum ama Amerikalıyım ama gidişatı çok parlak görmüyorum" dedi.

"ÇİN DEV BİR ÜLKE OLARAK FENA DEĞİLDİ"

Gelişen ülkeler pandemiyi ekonomik açıdan nasıl yönetti? Piyasalar açısından nasıl görüyorsunuz gelişen ülkeleri?

Şimdi gelişen ülkeler deyince 200 ülkeden bahsediyoruz. Ama spesifik olarak bakınca Çin dev bir ülke olarak fena değildi. Hindistan sıkıntı yaşadı. Yani gelişen ülkeler olarak değil ülkeler bazda bakmak lazım.

"TÜRKİYE HEYECAN VERİCİ BİR ÜLKE OLABİLİR"

Bütün bu pandeminin yarattığı sıkıntılar dahilinde Türkiye 3. çeyrekte yüzde 6.7'lik bir büyüme kaydetti. Sizin bu büyüme oranını yorumlama şekliniz nedir? Türkiye için riskleri fırsatları nasıl görüyorsunuz?

Yılın başında her şey o kadar kötüydü ki şimdi daha iyi görünüyor. Öyle de olması lazım. Singapur'a Türkiye'ye Çin'e bakalım. Yani beklentim bu gidişatın sürmesi. Çünkü her şey çökünce bir canlandırma için bütün paralar harcandı. Türkiye tabi daha iyi durumda. Türkiye özelinde konuşacak olursak ki para biriminizi kontrol edecek olursanız, iyi bir kontrol olursa para biriminde Türkiye çok heyecan verici bir ülke olur.

"PARA BİRİMİ KONTROLÜ SAĞLANIRSA TÜRKİYE'YE İLGİM ARTAR"