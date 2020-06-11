Altın alacaklar dikkat! Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden kritik uyarı!

11.06.2020 12:13

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs küresel ekonomiyi derinden etkilerken altın rekor üstüne rekor kırmıştı. Büyük ve küçük ölçekli güvenli limana talep gösteren yatırımcılar "11 Haziran tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" şeklindeki sorularına cevap ararken uzman isimlerden kritik uyarı geldi. Peki altın yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? İşte tüm detaylar…

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, emtia piyasalarında yatırımcılar için kritik olan altının seyrini değerlendirerek altın yatırımcısının merak ettiği "Güvenli liman altına talep devam ediyor mu" ve "Altına kuvvetli bir düzeltme gelir mi" sorularına cevap verdi.

Bal, orta-uzun vadeli görüşlere göre altında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğinin muhtemel olduğunu ifade ederken, pandemi sürecinde güvenli limanlara talebin mart ve şubat ayına göre zayıflasa da hala gündemde olmaya devam ettiğini bildirdi.

-"PARA ARZININ ARTMASI ALTINA YARIYOR"

Güvenli limanlara talepteki asıl nedenin para arzının artmasıyla mevcut paraların değerinin düşmesine neden olduğunu ve paralara olan güveni azaltmasına bağlayan Bal, merkez bankalarının ekonomiyi destekleyen tarafta kalmasının devam etmesi durumunda altında fiyatlarında yukarı yönlü hareketin sürmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Teknik olarak incelendiğinde ise, altının onsunda son dönemde gerçekleşen sıkışmanın yukarı yönlü kırılmasının daha muhtemel olduğunu ifade ederek ilerleyen zamanlar için altının onsunda 1800 dolarlı fiyatların çok uzak bir ihtimal olmadığını sözlerine ekledi.