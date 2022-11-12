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Altın 3 ayın zirvesinde! Altın gurusu İslam Memiş: ''Altın fiyatları yükselişe daha yeni başladı'' | CANLI ANLIK ALTIN FİYATLARI

Altın 3 ayın zirvesinde! Altın gurusu İslam Memiş: ''Altın fiyatları yükselişe daha yeni başladı'' | CANLI ANLIK ALTIN FİYATLARI
12.11.2022 13:08

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Kasım ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde altının ne olacağı, nelerin yaşanacağı yatırım yapanlar tarafından merak ediliyor. Yatırımcılar durumu anlamak ve yatırımlarına yön verebilmek için doğru tahminlerde bulunan güvenilir isimleri takip ediyor. Yatırımcıların merak ettiği; 3 ayın zirvesine çıkan altın fiyatları neden yükseliyor? Altındaki yükseliş trendi devam edecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? Ons altın kaç TL? Gram altın kaç TL? gibi soruları finans analisti İslam Memiş A Haber canlı yayınında yanıtladı. İşte güncel altın fiyatları ve altına dair beklenti yorumları...

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