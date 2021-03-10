Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü reaktörün temeli Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in katılımıyla atıldı

Merakla beklenen gün geldi. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli bugün atıldı. Temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan, "Milli enerji altyapımıza nükleer gücü de dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde attığımız stratejik bir adımdır." açıklamasında bulundu. Rusya lideri Putin ise "Akkuyu NGS projesinin gerçekleştirilmesi Türkiye’nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak, ekonomisini daha da güçlendirecek" dedi.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katıldı.



Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bugün Türkiye'mize bir eseri daha kazandırmanın haklı gururunu birlikte yaşıyoruz. Temelini 3 yıl önce Sayın Putin'le birlikte attığımız Akkuyu'nun 3. reaktörün temelini atıyoruz. Bu hamlemizle enerjide ülkemizin yarınlarını garanti almayı hedefliyoruz. Salgına rağmen ekonomimiz büyümeyi sürdürüyor. Geçen sene dünyada bir çok ülke ciddi daralmalar yaşarken biz yüzde 1.8 büyüdük.

Enerjiye yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır anlayışıyla bu anlamdaki projelerimizi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Yenilenebilir enerjiye büyük önem veriyoruz. Geçen yıl neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklı 4 bin 900 megavatlı ilave kurulu gücü devreye aldık. Karadeniz'deki doğalgaz keşfimiz bağımsız enerji Türkiye kararlılığımızın en önemli adımlarından biri oldu.

Akkuyu NGS santralımızın ilk reaktörünü 2023 yılında devreye almayı hedefliyoruz. Toplam 4 reaktörden oluşacak bu santralın diğer reaktörlerinin de pey der pey üretime geçmesi için gece gündüz çalışacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine sokacağız. Akkuyu yıllık 35 milyar kilovat saat elektrik üreterek ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacak. Her türlü tedbiri alarak emin adımlarla çalışıyoruz. Yaklaşık 550 bin parçadan oluşan Akkuyu NGS en ileri düzeyde güvenlik sistemleriyle donatıyor Uluslararası atom enerjisi ajansı standartları uygunluğuna dikkat ediyoruz.

Akkuyu NGS'de 4. ünitenin temelini gelecek yıl atacağız. Dostum Putin'le tesis ettiğimiz yakın diyalog sadece ikili ilişkilerde değil bölgesel barış ve istikrarın korunmasında da kilit rol oynuyor. Bir çok alanda Türk-Rus diyaloğunun neticelerini sahada görme fırsatı bulduk. Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini ilerletmekte kararlıyız. Sağlık altyapımız sayesinde oluşturduğumuz turizmle Rus misafirlerimizi ağırlamaya hazırız.







PUTIN: YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Vladimir Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Öncelikle hepinizi çok önemli bu aşama vesilesiyle tebrik etmek istiyorum. Akkuyu'da yeni bir dönem başlıyor. Bir kaç dakika sonra Sayın Erdoğan'la birlikte 3. ünitenin temeli için talimat vereceğiz. Akkuyu'da toplam 4 ünite kurulacak. 2018'de 1. ünitenin temel atma törenine katılmıştık. Rus ve Türk uzmanların sarf ettikleri eş güdümlü çalışma sayesinde santralın yapımı belirlenen program çerçevesinde devam ediyor.

Kovid bizim çalışmalarımızı engelleyemedi. Türkiye'de bir ilk olan Akkuyu NGS 2023 yılında devreye girecek. Zamanlamayı tutturmaya büyük önem veriyoruz. Projenin gerçekleştirilmesi Türkiye'nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sunacak, Türkiye ekonomisini güçlendirecek. Türkiye'de yepyeni bir endüstri kuruyoruz. Bu, ülkenin bilim ve sanayi potansiyelini de güçlendirecek. Sahada çalışan personelin büyük çoğunluğu Türkiye vatandaşı.

İlerde Akkuyu'da istihdam edilecek mühendisler Rusya'da eğitim görüyor. Rosattom modern yenilikçi çözümler uyguluyor. En sıkı güvenlik tedbirlerine uymaktayız. Projede siparişlerin büyük bir bölümü Türk şirketler tarafından karşılanıyor.









Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Bugün üçüncü reaktörün temelinin atılmasıyla hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. İnşallah seneye de dördüncü ve son reaktörün temelini birlikte atarız. Akkuyu, 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında, enerji üretmeye başlayacak. Türkiye, o gün yepyeni bir enerjiyle tanışacak.



Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde yılda üreteceği 35 milyar kilovatsaat enerjiyle, tek başına tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.







BAKAN DÖNMEZ BİZZAT İNCELEDİ

Temel atma töreni için Mersin'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, beraberinde Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhaçev ile birlikte inşaat sahasında incelemelerde bulundu.







Dönmez, bugün temeli atılacak olan 3'üncü reaktör ve diğer çalışmalar hakkında Rus ve Türk yetkililerden bilgi aldı.





2026 SONUNA KADAR FAALİYETE GEÇMESİ PLANLANIYOR

Türkiye ve Rusya arasında Mayıs 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden santralin ilk ünitesinin temeli 3 Nisan 2018'de atıldı.





Geçen yıl nisan ayında ikinci ünitenin temelinin atılmasıyla çalışmaların hız kazandığı sahada, üçüncü ünitenin inşaat lisansı kasımda alındı ve temel atma töreni için geri sayım başladı.





Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.





Ana lisans ve izinlerin tamamlandığı projede, dördüncü ünitenin inşaat lisansı için başvuru ise geçen yılın mayıs ayında yapıldı. Son ünite olan dördüncü ünitenin inşaat lisansının bu yıl içinde alınması bekleniyor.





İstihdam oranı proje aşamalarına göre değişen Akkuyu NGS'de, inşaatın en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 15 bin, işletme döneminde ise 4 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.





Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor.