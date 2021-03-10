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Akkuyu NGS'de üçüncü reaktörün temeli atılıyor! Ne zaman hizmete girecek?

Akkuyu NGS'de üçüncü reaktörün temeli atılıyor! Ne zaman hizmete girecek?
10.03.2021 11:28
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Merakla beklenen gün geldi. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli bugün atılacak. Temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yöntemiyle katılacak. Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.


Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli bugün atılacak. Temel atma törenine Başkan Erdoğan, ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, video konferans yöntemiyle katılacak. Akkuyu Türkiye'nin enerji üretimine nasıl bir katkı sağlayacak? Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin önemi ne? Akkuyu Nükleer Güç Santrali ne zaman hizmete girecek? Akademisyen Prof. Dr. Esat Arslan A Haber canlı yayınında anlattı.
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