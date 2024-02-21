Günümüz ekonomisinin can damarı olan akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla doğrudan ilişkilidir. Vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklikleri yakından takip ediyor. Bu takibin nedeni, akaryakıt fiyatlarındaki her türlü değişikliğin günlük yaşam ve ulaşım maliyetleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmasıdır.

Motorine Beklenen İndirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerilere yazı göndererek ham petrole yapılan indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi.

EPDK rafinerilere yazı göndererek ham petrole yapılan indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünler ile ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini açıkladı. Yılmaz, bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde indirim yaşanacağını açıkladı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 TL, motorinin litre fiyatı ise 44,3 TL seviyesinde bulunuyor. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketim alışkanlıkları üzerinde önemli bir rol oynuyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanma süreci, birkaç önemli adıma dayanıyor. İlk olarak, gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınır. Elde edilen bu fiyat, belirli bir fiyat değişim farkını göz önünde bulundurarak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatını belirler.

Ardından, bu gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) payı eklenir. Son olarak, bu toplama Katma Değer Vergisi (KDV) hariç rafineri satış fiyatı eklenerek, akaryakıtın pompa fiyatı hesaplanmış olur.