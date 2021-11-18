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AK Parti'den asgari ücret açıklaması! Numan Kurtulmuş 2022 asgari ücret mesajı: Beklentiler karşılanacak

AK Parti'den asgari ücret açıklaması! Numan Kurtulmuş 2022 asgari ücret mesajı: Beklentiler karşılanacak
18.11.2021 17:36
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Milyonlarca çalışan 2022 asgari ücret zammını merakla bekliyor. Hükümet kanadından gelen "enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamaları 2022 asgari ücret zammı hakkında olan beklentileri artırıyor. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Öte yandan gelen son dakika haberine göre AK PArti'den de yeni bir asgari ücret açıklaması geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücretle ilgili "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" dedi. İşte en çok konuşulan senaryo

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