Haberler Video Ekonomi Videoları Ağrı son dakika altın rezervi açıklaması! Bakan Varank duyurdu: Ağrı'da 20 ton altın ve 3,5 ton gümüş rezervi bulundu

Ağrı son dakika altın rezervi açıklaması! Bakan Varank duyurdu: Ağrı'da 20 ton altın ve 3,5 ton gümüş rezervi bulundu

Ağrı son dakika altın rezervi açıklaması! Bakan Varank duyurdu: Ağrı'da 20 ton altın ve 3,5 ton gümüş rezervi bulundu
10.06.2021 13:26
Ana Sayfa 00:47
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya bir...
Ana Sayfa 00:36
Kocaeli'de korkunç olay! Yavru...
Ana Sayfa 01:47
YKS sınav giriş yerleri...
Ana Sayfa 05:29
Aşıda sıra 40'lı yaşlarda
Ana Sayfa 01:13
451 HDP'li hakkında siyasi...
Ana Sayfa 04:09
Müge Anlı'daki tandır...
Ana Sayfa 02:49
"Bir hocanın paçasına tutunmak...
Ana Sayfa 03:05
İstanbul'da 225 bin TL'lik...
Ana Sayfa 02:09
Kılıçdaroğlu’nun ‘’Yap – İşlet...
Ana Sayfa 00:39
Demet Özdemir'den havuz...
Ana Sayfa 07:48
Kuruluş Osman'da Osman Bey...
Ana Sayfa 00:31
Leyla Bilginel annesini...

TMSF Başkanı Muhittin Gülal, Ağrı’daki altın rezervi ile ilgili “Ağrı tesisinde 2022’nin sonuna kadar ilk altın dökümünü gerçekleştireceğiz. 2023 itibarıyla bu tesisten 3-3,5 ton altın üretmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ağrı Mollokara bölgesinde gerçekleştirilen uzun arama sonucunda 20 ton altın ve 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi" dedi. Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Fatih Dönmez ise " Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisindeki üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak." şeklinde konuştu.


Ekonomi Videoları