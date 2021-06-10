Ağrı son dakika altın rezervi açıklaması! Bakan Varank duyurdu: Ağrı'da 20 ton altın ve 3,5 ton gümüş rezervi bulundu

TMSF Başkanı Muhittin Gülal, Ağrı’daki altın rezervi ile ilgili “Ağrı tesisinde 2022’nin sonuna kadar ilk altın dökümünü gerçekleştireceğiz. 2023 itibarıyla bu tesisten 3-3,5 ton altın üretmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ağrı Mollokara bölgesinde gerçekleştirilen uzun arama sonucunda 20 ton altın ve 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi" dedi. Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Fatih Dönmez ise " Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisindeki üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak." şeklinde konuştu.