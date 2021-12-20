AGİ nasıl hesaplanır? Zamlı maaşlar ne zaman alınacak? 2022 yılı AGİ oranları...

AGİ nasıl hesaplanır? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 için uygulanacak asgari ücretin net yüzde 50 artışla 4 bin 253 TL olacağını belirtti. Bunun yanında Cumhurbaşkanı, yılbaşı itibariyle asgari ücrette gelir ve damga vergisinin kaldırılacağını söyledi. Peki yeni sistemde; ''Asgari Ücret üstü maaşta vergi hesabı nasıl yapılacak? 2022 AGİ hesaplaması nasıl yapılır? AGİ 2022 ne kadar oldu? Faruk Erdem ATV canlı yayınında AGİ'ye dair akıllarda yer eden soruları yanıtladı. İşte AGİ hesaplama tablosu 2022...