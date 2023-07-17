AFAD’dan depremzedelere 33.5 milyarlık dev destek!

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketinin üzerinden 5 ay geçti. Devlet depremzedelerin yaralarını sarmak için felaketin ilk gününden bu yana kesintisiz çalışırken, bu yıl 320 bin 2 yıl içinde ise 650 bine yakın konutun teslimi planlanıyor.



Diğer yandan AFAD ise depremzedelere destek için şu ana kadar 33.5 milyar lira ödeme gerçekleştirdi. Hane başı destek ödemesi olarak 10 bin TL olmak üzere, 1 milyon 828 bin 658 depremzede aileye toplamda 18 milyar 216 milyon TL ödendi.



Hane başı 15 bin TL olmak üzere 503 bin 793 depremzedeye 7 milyar 556 milyon TL taşınma yardımı yapıldı.





YAKINLARA 4 MİLYAR TL

Vefat eden vatandaşların hayatta olan yakınlarına, acil ihtiyaçlarının karşılanması için 100 bin TL destek sağlandı. Sabah'ta yer alan habere göre, böylece vefat eden 40 bin 293 vatandaşın hayatta olan yakınlarına 4 milyar 29 milyon 300 bin TL ödeme yapıldı.



Asrın felaketini yaşayan şehirlerin yeniden inşası için de ekonomide çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Bu yıla özel tüm araç sahipleri ek bir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödenecek.





Akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 6 aylık enflasyon kadar artacak. Kurumlar vergisinde de 5 puanlık artışa gidildi. Buradan elde edilen gelirle depremzedelerin ihtiyaçları karşılanacak.



432 BİN VATANDAŞ AFAD KONTEYNERLERİNDE KALIYOR

Deprem bölgesindeki konteynerkentlerde bugüne kadar 165 bin 305 adet konteyner kuruldu. Konteynerlerde 432 bin 496 kişiye geçici barınma sağlandı.





YAKINLARINI KAYBEDENLERE 4 MİLYAR TL MADDİ DESTEK

Vefat eden vatandaşların hayatta olan yakınlarına, acil ihtiyaçlarının karşılanması için 100 bin TL olmak üzere toplam 40 bin 293 vefat eden vatandaşın hayatta olan yakınlarına 4 milyar 29 milyon 300 bin TL ödeme yapıldı.





KİRACI DEPREMZEDEYE 3 BİN EV SAHİBİNE 5 BİN TL ÖDENİYOR

- Hane başı destek ödemesi olarak 10 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon 828 bin 658 depremzede aileye toplamda 18 milyar 216 milyon 580 bin TL ödendi.

- Hane başı 15 bin TL olmak üzere 503 bin 793 depremzede aileye 7 milyar 556 milyon 895 bin TL taşınma yardımı yapıldı.

- Kiracı olan depremzede ailelere 3 bin TL, ev sahibi olanlara ise 5 bin TL ödemeler de sürüyor.

- Nisan ayında 205 bin 125 depremzede aileye 615 milyon 375 bin TL, 115 bin 860 ev sahibi depremzede aileye 579 milyon 300 bin TL ödendi.

- Mayıs ayında, 198 bin 17 kiracı depremzede aileye 634 milyon 80 bin TL, 117 bin 589 ev sahibi depremzede aileye 625 milyon 74 bin TL ödendi.

- Haziran ayında, 173 bin 231 kiracı depremzede aileye 544 milyon 431 bin TL, 123 bin 500 ev sahibi depremzede aileye 691 milyon 865 bin TL hane başı kira yardımı yapıldı.