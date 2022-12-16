Adım adım Türkiye'nin 'milli enerji' hamlesine giden yol! Berat Albayrak'ın o hamleleri işaret fişeği oldu

Türkiye kararlı duruşuyla denizlerde doğal gaz aramalarının karşılığını alırken karadan da petrol fışkırıyor. Son olarak Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik petrol rezervi keşfi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Türkiye'nin enerjide sevindiren haberle almasında doğal gaz ve petrol ithal etmeyen ülke hayali ile milli enerji politkasına yönelik adımları atan Berat Albayrak'ın rolü dikkat çekiyor. Enerji Bakanlığı döneminde 'Milli enerji' için attığı adımlar meyvelerini verirken Berat Albayrak'ın neden eleştirilerin hedefi olduğu daha da belirginleşiyor! İşte Türkiye'nin milli enerjisine giden yol...