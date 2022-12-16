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Adım adım Türkiye'nin 'milli enerji' hamlesine giden yol! Berat Albayrak'ın o hamleleri işaret fişeği oldu

Adım adım Türkiye'nin 'milli enerji' hamlesine giden yol! Berat Albayrak'ın o hamleleri işaret fişeği oldu
16.12.2022 11:17

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Türkiye kararlı duruşuyla denizlerde doğal gaz aramalarının karşılığını alırken karadan da petrol fışkırıyor. Son olarak Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik petrol rezervi keşfi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Türkiye'nin enerjide sevindiren haberle almasında doğal gaz ve petrol ithal etmeyen ülke hayali ile milli enerji politkasına yönelik adımları atan Berat Albayrak'ın rolü dikkat çekiyor. Enerji Bakanlığı döneminde 'Milli enerji' için attığı adımlar meyvelerini verirken Berat Albayrak'ın neden eleştirilerin hedefi olduğu daha da belirginleşiyor! İşte Türkiye'nin milli enerjisine giden yol...

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Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş Avrupa'yı enerji krizine sokarken Türkiye'nin enerjide attığı milli adımlar daha da önem kazandı.Başkan Erdoğan bugün Avrupa'nın en büyüğü olan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin 2. fazının açılışını gerçekleştiriyor. Bir yandan gaz merkezi olması beklenen Türkiye diğer yandan denizlerde ve karada gaz ve petrol arayışını sürdürüyor.

milli enerji' hamlesine giden yol! Berat Albayrak'ın o hamleleri işaret fişeği oldu

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