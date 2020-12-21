Haberler Video Ekonomi Videoları Adana'da andız toplayarak kilosunu 50 liradan satan Fatma Karakılçık iki çocuğunu pekmez satarak okuttu

Adana'da andız toplayarak kilosunu 50 liradan satan Fatma Karakılçık iki çocuğunu pekmez satarak okuttu

Adana'da andız toplayarak kilosunu 50 liradan satan Fatma Karakılçık iki çocuğunu pekmez satarak okuttu
21.12.2020 09:47
Ana Sayfa 00:40
Gaziantep'teki yangından bir...
Ana Sayfa 01:49
Korkutan görüntü! Yeşil tabaka...
Ana Sayfa 00:55
Borsa İstanbul'da 'mutasyon'...
Ana Sayfa 06:47
Cinsel istismar skandalı...
Ana Sayfa 02:52
Murat Bardakçı'dan İBB'ye sert...
Ana Sayfa 00:31
Kendine neler yaptın Hande!...
Ana Sayfa 01:18
Yola çıkacaklar dikkat!...
Ana Sayfa 02:44
İstanbul'da 56 saatlik...
Ana Sayfa 00:08
'Teşkilat'çı kurye bekçiye...
Ana Sayfa 02:14
70 koyunu telef olan aileye...
Ana Sayfa 00:37
Maria ile Mustafa 16. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:40
Amazon Nehri’nde kaplumbağa...

Adana'nın Feke ilçesinde torunlarıyla Toros Dağları'nın 500 rakımlı ormanlarından topladığı iğdeli andız ağacı kozalaklarını andız pekmezine dönüştüren 66 yaşındaki Sevgi Karakılçık'a sipariş yağıyor. Karakılçık, şu anda kilosunu 50 liradan sattığı pekmezle öğretmen olan iki çocuğunu okuttuğunu da söyledi.


İlçeye bağlı Tokmanaklı Mahallesi'nde yaşayan Sevgi Karakılçık, yıllar önce eşiyle birlikte ormandan topladığı andız ağacı kozalaklarından pekmez üretmeye başladı.

Geçen yıl eşinin hayatını kaybetmesiyle andız pekmezi üretimine ara veren Karakılçık, gelen siparişler üzerine yeniden üretime geçti.

Torunlarıyla birlikte Toros Dağları'nın 500 metre rakımlı ormanlarından elleriyle topladıkları andız kozalaklarını sert zeminde kıran Karakılçık, su dolu leğenlerde ıslatıyor.

Yaklaşık 48 saat bekletilen andızlar, 12 saat boyunca kazanlarda kaynatılıyor. Karaciğer ve mideye faydalı olduğu söylenen andız pekmezinin kilosunu 50 liradan satışa sunan Karakılçık, siparişlere yetişemiyor.



Andız pekmezi üretiminin çok zahmetli olduğunu belirten Sevgi Karakılçık, "Çocuklarım ve torunlarımın topladığı andızları burada pekmeze dönüştürüyoruz.

Önceki yaptığımızda 200 kilogram kadar pekmez çıkarmıştık, bunda da epey oldu. Andız pekmezi her şeye faydalı.

Ben de yıllardır üretip, satıyorum. Öğretmen 2 çocuğum var, onları andız pekmezi satarak okuttum" dedi.

Ekonomi Videoları