Adana Ceyhan'da değeri 1 milyar dolar olan petrol bulundu! Tarla sahibinin ilginç hikayesi: Rüyasında gördü buldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan ve değeri 1 milyar dolar olduğu açıklanan petrol sonrası, tarlanın sahiplerinden Cengiz Buhur, gördüğü rüyadan etkilenerek tarlasına yıllar önce kuyu açtığını söyledi. Cengiz Buhur, "1998 yılında rüyamda kanlı su gördüm, bunun üzerine 204 metre derinliğe kadar kuyu vurdurdum. Daha sonra çıkan suyun içerisinde petrol olduğunu öğrendik" dedi. Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan ve değeri 1 milyar dolar olduğu açıklanan petrol sonrası bölge halkı sevinç yaşıyor. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi'nin Türkiye'nin cari açığının yüzde 25'ini tek başına karşılayacağını söylerken, tarla sahibi Orhan Buhur, "Petrolün ekonomik değerini bilemem ama vatandaşlara, ülkemize hayırlı olsun" dedi.