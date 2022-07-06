'Abdülhamid Han' tüm ihtişamıyla göreve hazır!

Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun dördüncü üyesi olacak geminin dış yüzeyine Türk bayrağı işlendi, bir yüzeyi de kırmızı-beyaza boyandı.

TÜRK BAYRAĞI İŞLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda devam ediyor. Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemiye ismi de yazıldı.

GÖREVE TARİHİ AÇIKLANDI

Mersin-Antalya D-400 karayolundan geçen herkesin rahatlıkla gördüğü devasa gemide bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez incelemede bulundu. Bakan Dönmez çalışmalarla ilgili bilgi alarak gemiyi gezmesinin ardından göreve çıkacağı tarihi de açıkladı.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar

"Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek. Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yeri için 5-6 alternatif görüşülüyor. Bir ay daha sabredeceğiz inşallah. Görev yeri büyük olasılıkla Akdeniz olur. Castorone gemisi Karadeniz'in derin taraflarında boru serim işini yapacak. Muhtemelen bayram günlerinde ilk faaliyetlerine başlamış olacak."

FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak 'Mavi Vatan'daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor.