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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023, 10:15 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023, 15:00

Abdülhamid Han sondaj gemisi yeni seferi için Mersin açıklarında bekliyor

Filoya katılmasının üzerinden tam bir yıl geçen Abdülhamit Han Sondaj Gemisi'nin, Akdeniz’deki yeni görev yerine uğurlanmak için bulunduğu Mersin'de gün sayıyor. Geçen sene aynı gün Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı’nda yapılan törenle ilk görevine uğurlanan Abdülhamit Han'ın kısa sürede yeni görevi yerine hareket edeceği bildirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos 2022'de yapılan törenle ilk görev yerine uğurlanan Abdülhamid Han, Yörükler-1 ve Taşucu-1 kuyularındaki sondajın ardından bakım ve ikmal işlemleri için döndüğü Taşucu Limanı'nın açıklarında demirledi.

FİLONUN 'EN GÜÇLÜSÜ'
Görevde 1 yılını tamamlayan gemide, Akdeniz'de çıkacağı yeni sefer öncesi son hazırlıklar yapılıyor.

İşlemlerin tamamlanmasın ardından gemi yeni görev yerine hareket edecek.

Abdülhamid Han, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"da hidrokarbon arama çalışmalarına katılan filonun "en güçlüsü" olarak öne çıkıyor.

'VİRA BİSMİLLAH'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arama üretim filomuza katılışının birinci yıl dönümünde Abdülhamid Han sondaj gemimiz Akdeniz'deki yeni görevine vira bismillah diyerek başlıyor. Pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun." ifadelerini kullanmıştı.

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