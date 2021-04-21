A101 22 Nisan aktüel kataloğunda neler var?

A101'den 'yok yok' dedirtecek kataloğ! A101 22 Nisan aktüel kataloğuyla muhteşem indirim zamanı için son 21 saat! A101 22 Nisan aktüel kataloğuyla yarın görücüye çıkacak olan ürünlerin listesi merak edilmeye başlandı. A101'de bu hafta teknoloji ürünleri dikkat çekerken Huawei Y5, Xiaomi WPA1F PRO Yürüyüş Bandı, Piranha Esnek Telefon ve Tablet Tutucu, GoSmart Kulak İçi Kulaklık, Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, Ovo Uydu Alıcılı Android Smart LED TV ürünleri fiyatlarıyla tercih edileceğe benziyor.