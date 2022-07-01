%83 kümülatif artış! Memur ve emeklinin sevinçten ağzı kulaklarına varacak! 5 tabloda tüm MAAŞ HESAPLARI!

TEMMMUZ ZAMMINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ!

Başkan Erdoğan bir önceki gün Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu;

''Enflasyonda yaşanan ciddi yükseliş hepimizin canını sıkmıştır. Özellilkle enflasyondaki yükselişin yükünü bir müddet daha çekeceğiz. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz.

Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun, hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir.''

EMEKLİ ZAMMI HAKKINDA KRİTİK AÇIKLAMA

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, emekli ve memura enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağını belirterek, "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler, Türkiye Devleti onların yanındadır. Enflasyon oranının üzerinde kamu çalışanlarını koruyan bir düzenleme yapacağız." diye konuştu.

YÜZDE 40'LIK ZAM

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de "Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESABI

Merkez Bankası Haziran ayı için Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklisi maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere; 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.

Memur ve memur emeklileri ise; yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor.

5 AYLIK ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 2,98 olarak açıkladı. Bununla beraber memur zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 5 aylık zam oranı yüzde 35,64 olarak kesinleşti.

Yani Haziran ayında enflasyon sıfır çıksa bile bu zam oranı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için belirleyici olacak.

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası 5 aylık 'Memur enflasyon farkı' da yüzde 28,14 olarak kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklisi Ocak 2022'de yüzde 7,5 toplu sözleşme zammı almıştı.

Bu zam oranının üzerindeki enflasyon oranı, enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak. Temmuz 2021'de belirlenen toplu sözleşmeye göre; memur ve memur emeklisi Temmuz 2022'de yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.

MERKEZ BANKASI'NDAN HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

Haziran Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Mayıs anket döneminde yüzde 2,97 olarak öne çıkan enflasyon beklentisi bu anket döneminde yüzde 3,77 oldu. TÜİK'in açıkladığı yüzde 35,64 5 aylık Mayıs ayı enflasyon oranı verisi ile Merkez Bankası'nın yeni anketine göre gerçekleşen yüzde 3,77'lik enflasyon beklentisine göre; emekli ve memur zammı ile beraber tüm maaşları hesapladık.

Memur ve memur emeklisi için Ocak 2022'de yüzde 2,5 ek zam ile toplu sözleşme zammı yüzde 7,5 olarak belirlenmişti.

Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.

MEMURLAR ENFLASYON FARKI İLE YÜZDE 10 ZAM

Temmuz ayı zam döneminde yüzde toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması masada yer alıyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse enflasyon farkı ile birlikte memurlar yüzde 10 zam alacaklar.

İşte emekli ve memurlar için 5 tabloda tüm maaş hesapları;

TABLO 1 - ZAM ORANLARI

Yaptığımız hesaplamara göre zam oranları;

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,75

6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25

Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7

Memur ve memur emeklisi zammı 40,25

Ek zam beklentisi yüzde 3

Ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu.

TABLO 2 - EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI

TEMMUZ ZAMMI İLE BİRLİKTE EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon beklentilerine göre;

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.017 liraya,

En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.015 liraya,

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.149 liraya,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.633 liraya çıkacak.

Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.298 liraya,

2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.873 liraya çıkacak.

TABLO 3 - MEMURUN TABAN AYLIKLARI

MEMURUN TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25

Memur - 6429 - 8688 - 9016 - 9210

Memur emeklisi - 4289 - 5796 - 6015 – 6144

TABLO 4 - MEMUR MAAŞLARI

TEMMUZ ZAMMI İLE BİRLİKTE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28825 - 29915 - 30555

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15119 - 15691 - 16027

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9262 - 9613 - 9818

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11714 - 12157 - 12417

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26366 - 27363 - 27948

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15084 - 15655 - 15990

POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13117 - 13613 - 13904

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17990 - 18670 - 19069

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11286 - 11712 - 11963

MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15460 - 16045 - 16388

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9638 - 10003 - 10217

PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24824 - 25763 - 26314

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14607 - 15160 - 15484

VAİZ 1/4 - 9003 - 12167 - 12627 - 12897

AVUKAT 1/4 - 10934 - 14776 - 15335 - 15663

*Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)

*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.

TABLO 5 - MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25

Müşteşar (1/1) - 15459 - 20891 - 21681 - 22145

Genel Müdür (1/1) - 13664 - 18466 - 19164 - 19574

Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7085 - 7353 - 7511

Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 6933 - 7195 - 7349

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12103 - 12561 - 12829

Polis memuru (8/1) - 5456 - 7373 - 7652 - 7816

Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 6930 - 7192 - 7346

Mühendis (1/4) - 6433 - 8694 - 9022 - 9215

Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6050 - 6279 - 6413

Profesör (1/4) - 12238 - 16538 - 17164 - 17531

İmam-hatip - 5275 - 7129 - 7398 - 7556

Avukat (1/4) - 5275 - 7129 - 7398 - 7556