8 Mayıs altın fiyatları ne kadar? Altın yükselecek mi? Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

08.05.2020 10:29

Altın fiyatları ne kadar? 8 Mayıs çeyrek gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Uzman yorumlarını takip eden ve altın yükselecek mi sorusuna yanıt arayanlar, altın fiyatları hakkında sorgulama yapıyor. Kovid-19 salgınının yayılmasıyla birlikte güvenli liman olarak görülen altına talep fazla oldu. Yoğun talep sonrası altın fiyatları uçuşa geçti ve art arda rekorlar geldi. Peki, altında yükseliş sürecek mi? İşte, 8 Mayıs güncel gram çeyrek altın fiyatları…

8 Mayıs altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. Çeyrek gram altın fiyatları hakkında araştırma yapılıyor. Dünya piyasalarının güvenli liman olarak gördüğü altın rekor üstüne rekor kırdı. Piyasalarda durulma sinyalleri gelirken, ülkemizde doların hızla artması sonrası gözler altın fiyatlarına çevrildi. Peki; altın yükselecek mi düşecek mi? İşte, güncel 8 Mayıs çeyrek gram altın fiyatları!

380 - 400 LİRA BANDI

Koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, 1.680 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.

ALTIN FİYATLARI 8 MAYIS

ALTININ KİLOGRAMI 392 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 391 bin lira, en yüksek 395 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 392 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 676 milyon 94 bin 142,45 lira, işlem miktarı ise 1.749,36 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 679 milyon 895 bin 397,23 lira oldu.

Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 7,1200 liradan, avro 7,7220 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,1180 liradan alınan dolar, 7,1200 liradan satılıyor. 7,7200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7220 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1920 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7450 lira olmuştu.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ NE KADAR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 204 milyon dolar azalarak 86 milyar 243 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 30 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 204 milyon dolar azalışla 51 milyar 457 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Nisan'da 52 milyar 661 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar dolar artarak 33 milyar 786 milyon dolardan 34 milyar 786 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 204 milyon dolar azalışla 86 milyar 447 milyon dolardan 86 milyar 243 milyon dolara düştü.