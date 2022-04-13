700 bin işçiye ikramiye! İlave tediyeler ne zaman ödenecek? Maaşa göre kim ne kadar alacak? Tabloya bak öğren

Nisan ayının gelmesiyle yaklaşık 700 bin kamu işçisini ikramiye yani ilave tediye heyecanı sardı.

Her yıl 52 gün üzerinden ikramiye alan işçilerin, 2022'nin ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyelerinin 13 günlük ilk bölümü 28 Ocak'ta ödenmişti. 13 günlük ikinci bölümü de 29 Nisan'da hesaplara yatırılacak.

2 ÖDEME DAHA VAR

Kamu işçilerine ayrıca, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılacak. Bu ödemenin takvimi de Temmuz'da belirlenecek. Ödemeler maaşa göre değişecek. Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673, net 6 bin 200 lira ödeme yapılırken, 13 günlük ödeme net bin 550 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme bin 550 lira olacak. Maaşı brüt 7 bin 500 lira olan işçiye ise bu yıl toplam 9 bin 293, bu ay 13 günlük ödeme olarak 2 bin 323 lira verilecek.

KAMU İŞÇİLERİ NE KADAR ÖDEME ALACAK?